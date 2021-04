Policie vyšetřuje několik krádeží včelstev v Pardubickém kraji

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | YorkshireBees / Flickr Podle předsedy základní organizace Českého svatu včelařů Chrudim Marcela Gregora má jedno včelstvo hodnotu 5000 až 8000 korun. Horší je ale chovatelská ztráta.

Policie vyšetřuje několik krádeží včelstev, která se v Pardubickém kraji ztratila během března a dubna. Nejdříve zmizelo pět úlů se včelami v Radlíně na Chrudimsku, potom šest v Lipině na Chrudimsku a nakonec sedm v Líšnici na Orlickoústecku. Škoda je zatím vyčíslena na 92 000 korun, řekla ČTK mluvčí krajské policie Eva Maturová.

"V Radlíně byla včelstva umístěna na oploceném pozemku vodárenské společnosti. Pachatel tak musel překonat překážku," uvedla Maturová. Včelstva v Lipině a Líšnici byla volně přístupná ve včelnicích v přírodě.

Podle předsedy základní organizace Českého svatu včelařů Chrudim Marcela Gregora má jedno včelstvo hodnotu 5000 až 8000 korun. Horší je ale chovatelská ztráta. "Včelám se teď dva tři roky moc nedaří. Když už je včelař dovede na začátek snůšky, když jsou zaléčené, dobře přežijí zimu a měl by sklízet ovoce, tak mu je někdo ukradne," řekl ČTK Gregor. Škodu způsobenou krádeží podle něj podstatně zvyšuje ztráta způsobená tím, že včelař přijde u každého včelstva o několik desítek kilogramů budoucího medu, což představuje několik tisíc korun. Pojišťovny ale uhradí jen část škody.

Gregor se domnívá, že za krádežemi stojí někdo z včelařů. "Buď za nimi stojí přímo on, nebo to bylo na jeho objednávku. Je to velmi pravděpodobné. Často se ukradená včelstva vozila do míst, kde včely chyběly, třeba kvůli nemoci, dokonce i do zahraničí," řekl Gregor. Prokázat krádež ale bude podle něj velmi obtížné. Rámečky se včelami stačí přemístit do jiného úlu a ten původní, který by se dal identifikovat, zničit.

Podobné krádeže se čas od času vyskytují i v jiných krajích. Například vloni v polovině května ve Fračovicích na Frýdecko-Místecku zloděj ukradl dvě včelstva i s úly.

