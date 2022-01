Polsko začíná stavět bariéru na hranicích s Běloruskem

Zdroj | Depositphotos Ochránci přírody varují před tím, že bariéra bude tvořit překážku pro přirozenou migraci zvířat a upozorňují, že oplocení a s ním související infrastruktura a těžká stavební technika se bude nacházet v těsné blízkosti Bělověžského národního parku. Stavba bude podle nich také vyžadovat kácení stromů.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Polsku začíná budování bariéry na hranicích s Běloruskem, kde loni propukla migrační krize. Informuje o tom agentura PAP, podle níž bude hraniční oplocení vysoké 5,5 metru a potáhne se 186 kilometrů podél hranice s východoevropskou zemí. Stavba má být hotova letos v červnu. Budování bariéry se podle listu Gazeta Wyborcza nelíbí ochráncům přírody.

Přípravné práce trvají podle mluvčí polské pohraniční stráže Anny Michalské už nějakou dobu, ale nyní si pozemky oficiálně předávají zhotovitelé stavby. Budování bariéry má začít usazováním betonových sloupů do země. Polské úřady stavbu hraniční bariéry zadaly dvěma společnostem a počítají s náklady přes 1,2 miliardy zlotých (kolem 6,4 miliardy korun) na její vybudování.

Deník Gazeta Wyborcza napsal, že budování plotu se nezamlouvá ochráncům přírody, kteří kvůli němu chystají i protesty. Varují před tím, že bariéra bude tvořit překážku pro přirozenou migraci zvířat a upozorňují, že oplocení a s ním související infrastruktura a těžká stavební technika se bude nacházet v těsné blízkosti Bělověžského národního parku. Stavba bude podle nich také vyžadovat kácení stromů.

Michalská mezitím podle agentury PAP ujistila, že stavební firmy budou využívat místní silniční síť a kácení stromů bude omezeno na nezbytné minimum.

Přečtěte si také | Vyroste v Evropě další zeď? Polský záměr obrany hranice bude pro přírodu problém

Na bělorusko-polské hranici loni vypukla krize, když na pomezí uvázly tisíce migrantů z krizových oblastí, zejména Blízkého východu, toužící se dostat do Evropské unie. Polsko a Evropská unie obvinily Minsk, že tyto lidi v zoufalé situaci posílá k hranicím záměrně a využívá je jako zbraň v hybridní válce proti evropské sedmadvacítce ve snaze pomstít se jí za sankce. Ty na něj uvalila kvůli porušování lidských práv a represím vůči opozici.

Varšava zároveň čelila kritice obhájců lidských práv za zacházení s těmito migranty. Lidskoprávní organizace a mezinárodní instituce upozorňovaly, že vytlačování migrantů zpět do Běloruska je nelegální a kritizovaly polské úřady za to, že neumožnily běžencům požádat o azyl. Polská opozice a nevládní organizace vládě vyčítaly rovněž to, že na hranici zavedla výjimečný stav, kvůli němuž se na místo nemohli dostat ani novináři či humanitární pracovníci.

Eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová minulý týden prohlásila, že migrační krize na hranici EU s Běloruskem se mezitím uklidnila.

reklama