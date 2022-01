Vyroste v Evropě další zeď? Polský záměr obrany hranice bude pro přírodu problém

Zdroj | Depositphotos Zubr evropský, rys ostrovid, vlci a medvědi jsou tu dosud přítomni byli a není jisté, jak dalece by se dokázali z překážkou vyrovnat.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pokud Polsko skutečně zrealizuje svůj plán na výstavbu pevné zdi-plotu podél své východní hranice s Běloruskem, mohly by od příštího léta být hranice Evropské unie být zase o něco bezpečnější. Cenou za to by ovšem bylo citelné narušení těch nejcennějších chráněných území, včetně fenomenálního Bělověžského pralesa.

Nápad bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, vystavět podél částí nechráněných amerických hranic s Mexikem zeď, byl jedním z velkých taháků jeho kampaně v roce 2016. Potenciální voliče chystaný záměr spolehlivě rozdělil, byl příčinou bezpočtu kontroverzí a výtek. Nešlo jen o to, zda taková bariéra bude vůbec fungovat a kdo ji nakonec zaplatí, bariérou dotčena měla být i místní příroda. Stavba dle obav odborníků mohla zablokovat tok genů a ohrozit přežití populací. K hlasitým zahraničním kritikům amerického záměru tehdy patřila i Evropská unie. Abychom teď, jen o pět let později, podobný projekt chystali též.

Zdi rozdělují lidi i zubry

Přes zelenou hranici mezi Polskem a Běloruskem v menší míře k nelegálním přechodům nebo alespoň k pokusům o ně docházelo vždy. Polská pohraniční stráž v průměru evidovala okolo 120 takových ročně. Nyní řeší okolo 500 případů denně, a ani s nasazením armády není schopna příliv ilegálních migrantů spolehlivě kontrolovat. Řešení? Výstavba 400 kilometrů dlouhé zdi, respektive 5,5 metrů vysokého plotu, doplněného o další zajišťující prvky, senzory pohybu, fotopasti a kamerové systémy. S tím, že odhadovaná cena projektu se blíží sumě 353 milionů eur, a na její stavbu žádá Polsko spolufinancování od EU. Tak, aby stavba mohla být zahájena nejpozději v létě 2022. Nutno dodat, že Polsko v tom není samotné, na konci letošního října si o podobný příspěvek na zajištění vnějších hranic a výstavbu bariér řeklo dalších 9 z 26 členských států EU.

Připravovaný plán na výstavbu bariéry, vymezující hranici Polska a Běloruska, který by teď rád polský prezident Alexander Duda včlenil do zákona, pochopitelně čelí kontroverzím. Podobným jako ještě nedávno Trumpova zeď. A to včetně silného odporu ekologů a odborníků z oblasti ochrany přírody, protože by bariéra rozdělila jedna z ekologicky nejhodnotnějším míst v Evropě. Bělověžský prales, poslední z fragmentů nížinných lesů kdysi pokrývajících Evropu, má bilaterální charakter, zasahuje na polské i běloruské území. A panují obavy, že by oněch 12 000 druhů živočichů, které tu žijí, na uměle vytvořenou bariéru v terénu zle doplatili. Zubr evropský, rys ostrovid, vlci a medvědi patří ke zvířatům, které v jiných koutech Evropy uvidíme jen zřídka. Tady dosud přítomni byli a není jisté, jak dalece by se dokázali z překážkou vyrovnat.

Okamžité rizika i dlouhodobé následky

„Lidé mohou využít žebříky, schody, rampy a tunely, prostě alternativní způsoby k překonání bariéry. Většina zvířat je ale efektivně využívat nemůže,“ říká Katarzyna Nowaková, geobotanička Varšavské univerzity a pracovnice terénní výzkumné stanice v Bělověži. Zeď či plot může přesměrovat zvířata k rizikovějším úsekům trasy. K říčním tokům, obhospodařovaným polím nebo silnicím, kolejím. Celkově tedy zvýšit rizika pro zvěř.

Zdroj | Depositphotos Bělověžský prales je v rámci Evropy i světa unikátem, stále zdravou, vitální krajinou. Tohle by zeď dala v sázku. Bude problém pro i nízko létající ptáky, například tetřevy. Odpuzení velkých šelem přinese nárůst populace srnčí a jelení zvěře. Může dojít k přepásání chráněných druhů rostlin a k invazím nepůvodních rostlinných druhů.

Jak upozorňuje Bogdan Jaroszewicz, profesor biologie Varšavské univerzity, dá se odtušit několik navazujících fází negativního vývoje. „Samotná výstavba svým hlukem odežene zvěř od hranic. Přibude světelného smogu v zalesněném pásmu. Zvýšená frekvence pohybu lidí pak bude na zvířata působit dlouhodobě stresujícím způsobem.

Můžeme počítat se zastavením rekolonizace Polska medvědem hnědým, který se k nám tímto koridorem pomalu navracel. Zeď bude problém pro nízko létající ptáky, například tetřevy. Počítejme s odpuzením ostražitých velkých šelem od hraničního pásma, na které se naváže nárůst populace srnčí a jelení zvěře. Může dojít k přepásání chráněných druhů rostlin a k invazím nepůvodních rostlinných druhů. V dlouhodobém časovém horizontu je zeď u hranic jednou velkou ztrátou.“

Michał Żmihorski, zoolog specializující se na biogeografii, dodává, že Bělověžský prales byl v rámci Evropy i světa naprostým unikátem. „Z celkem 275 lesů a pralesů, chráněných a zařazených do systému UNESCO, se většina potýká s klimatickými změnami, fragmentací a soustavným narušováním. Momentálně do atmosféry vypouští více CO2, než absorbují. Bělověžský prales je oproti tomu stále zdravou, vitální krajinou, která umožňovala pohyb zvířat. Tohle by zeď dala v sázku.“

Pro přírodu to dobře není

Fragmentace biotopů přispívá k vyšší izolaci populací přítomných živočichů, brzdí přenos genů. A tím vede k utváření méně odolného ekosystému, který již nevyniká potřebnou resiliencí a stabilitou. Činí je křehčím k negativním vlivům, například vůči klimatickým změnám. Problematický je pochopitelně i celý konstrukční režim, který u podobných staveb s politickým podtextem jen zřídka bere ohled na stávající zákony o ochraně přírody. Zdi nebo ploty v krajině teoreticky mohou snížit svůj negativní efekt na migraci zvířat, vložením nejrůznějších průchozích prvků. Ale polská verze s ničím takovým nepočítá. Přecházet hranice mezi Polskem a Běloruskem by prostě bez řádného schválení pohraniční stráže a/nebo celníků od léta 2022 neměl nikdo. Uprchlíci ani medvědi.

Zdi? Máme jich víc než pár

Někdejší evropská kritika americké zdi podél hranic s Mexikem (a současná kritika polské zdi) lehce zavání pokrytectvím. Už proto, že v té samé době, kdy záměr na výstavbu bariéru vyhlašoval při volební kampani Trump, u nás podobné stavby již stály anebo se právě budovaly. Španělsko, Maďarsko, Bulharsko, Řecko, Francie, Rakousko, Slovinsko, Estonsko a zatím nečlenská země EU, Makedonie, patří nyní k těm, které už své zdi a ploty na hranicích mají. Teď se k nim chce přidat i Polsko.

Evropští ekologové přitom opakovaně upozorňují na nejednotný standard v Evropě budovaných bariér, které jsou pro divoce žijící zvířata často vražednější než ta v USA. Slovinský val z žiletkového ostnatého drátu hubil v roce 2015 migrující kopytníky výkonem 0,12 zvířete na kilometr délky. Maďarsko-chorvatský plot je za 28 měsíců likvidoval výkonem 0,47 kusu na kilometr délky. U masivní žiletkové bariéry v Estonsku, dlouhé 138 kilometrů, nejsou podobné výsledky známy. Z rizikových příhraničních zón totiž zpravidla bývá vyloučena přítomnost biologů a výzkumníků z univerzit, takže se v Evropě většinou konkrétně nedozvíme, jak moc podobné bariéry škodí.

reklama