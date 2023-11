Pořadatelé OH v Paříži kvůli surfingu na Tahiti stále čelí protestům místních

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pořadatelé olympijských her 2024 v Paříži navrhli, že by pro potřeby surfařských soutěží na Tahiti postavili menší věž pro rozhodčí a technické zázemí, než původně plánovali. Reagovali tak na obavy místních obyvatel z poškození korálového útesu, do kterého by měla být věž ukotvena. Obyvatelé lokality u pláže Teahupo'o vyhlášené vysokými vlnami ale ani s touto variantou nesouhlasí, informovala agentura Reuters.

Prezident Francouzské Polynésie Moetai Brotherson začátkem listopadu uvedl, že v zájmu ochrany životního prostředí zvažuje přesun olympijských soutěží v surfingu na jiné místo na ostrově. Pořadatelé a vláda Francouzské Polynésie po dalších jednáních dospěli k závěru, že nejlepším řešením bude postavit menší a lehčí věž místo plánovaného 14 metrů vysokého objektu. Mělo by se na ní pohybovat zhruba 40 lidí, kteří budou rozhodovat, sledovat a natáčet surfařské soutěže o olympijské medaile. Navíc by tam mělo být technické zázemí včetně toalet.

Nová věž by měla být stejně velká jako současná dřevěná věž využívaná při každoročních profesionálních surfařských soutěžích. Měla by vyrůst na stejném místě, což by umožnilo menší stavební zásahy. Něco by mohlo být dočasné, ale organizátoři kvůli pojištění trvají na nových trvalých základech pro ukotvení věže.

Skupina zahrnující místní ekologické organizace, obyvatele a surfaře tvrdí, že navrhovaný kompromis situaci neřeší. "Pro mě se zdá být nemožné postavit dvanáct nových základů bez zničení útesu," uvedl na sociálních sítích surfař Matahi Drollet. Vyzval pořadatele OH, aby doložili, že současné základy nevyhovují.

Mati Hoffann, který se podílel na výstavbě současné dřevěné věže, řekl, že navrtání nových základů považuje za značné riziko pro útes. "Strávil jsem celý život prací v polynéské laguně. Mohu vám zaručit, že se dodržovaly technické požadavky, po dvaceti letech jsou základy nedotčené," uvedl.

Odpůrci výstavby nové věže chtějí svými argumenty oslovit i francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. "Snažíme se jen šířit poselství, že žádná soutěž na světě nestojí za zničení přírody. To jde proti opravdovým hodnotám surfingu a sportu jako takového," poznamenal Drollet.

Na Tahiti se od 27. do 30. července uskuteční soutěže mužů a žen v surfingu, který měl olympijskou premiéru předloni v Tokiu. Francouzští pořadatelé pro tento sport vybrali místo, které je více než 15 tisíc kilometrů vzdálené od centra her v Paříži.

