Poslanci navrhli změnu ohledně dokazování podmínek udržitelnosti u biomasy

Splnění podmínek udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u biomasy by mělo být možné dokládat až do konce letošního roku nejen příslušným dokladem podle evropského předpisu, ale také čestným prohlášením. Plnění kritérií by měli dokladovat také výrobci, dovozci a dodavatelé paliva z biomasy. Počítá s tím novela zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou ve Sněmovně předložila šestice poslanců ze šesti sněmovních opozičních i koaličních klubů. Návrh má ve středu projednat vláda. Ministerstvo životního prostředí má k návrhu neutrální stanovisko, hospodářská komora ho podpořila, ministerstvo zemědělství k němu připomínky nemá.

Podle vyjádření Hospodářské komory v připomínkovém řízení vytváří návrh podmínky pro pokračování podpory výroby a elektřiny a tepla z biomasy do konce letošního roku. "Novela reaguje na situaci, kdy Evropská komise dosud nebyla schopna vydat delegované akty k ověřování kritérií udržitelnosti pro biomasu, přestože měly být vydány již v lednu loňského roku. Poslanecký návrh proto prodlužuje do konce letošního roku období, kdy je v ČR možné splnění kritérií udržitelnosti doložit čestným prohlášením, namísto plnohodnotné verifikace, pro kterou stále nejsou vytvořeny legislativní předpoklady na úrovni EU," uvedla komora.

Poslanci v důvodové zprávě uvádějí, že současná výjimka platná do poloviny letošního roku je naprosto nedostatečná. "V současnosti není stanoven národní systém a neexistuje ucelená nabídka ze strany poskytovatelů certifikačních systémů v důsledku chybějících prováděcích aktů Evropské komise upravujících podrobnosti prokazování plnění kritérií udržitelnosti," uvádějí. Bez nutného dostatečného přechodného období podle nich hrozí kolaps dodávek biomasy, která by splňovala kritéria udržitelnosti.

Návrh podpořilo i ministerstvo průmyslu. Ministerstvo životního prostředí zaujalo neutrální stanovisko a vyslovilo některé výhrady. Předložený návrh podle něj nepovede k dosažení deklarovaného účelu. Ve vztahu k nynější právní úpravě je nadbytečný, protože už zákon už ho podle MŽP obsahuje. Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou materiál k projednání poslanci.

