Potravin je v České republice dostatek, hlásí zemědělci a potravináři

pavel peregrin 17.3.2020 10:08

Doufám, že se v této situaci mnohým nedovtipným přispěvatelům rozsvítilo v makovici a konečně pochopili, proč je dobré být v oblasti zemědělství soběstačný. A toto je jen slabý odvar- restrikce by v případě nebezpečnější nákazy, např. ptačí chřipkou, mohly být daleko tvrdší, hranice uzavřené klidně celý rok a nemuselo by se k nám z potravin dostat ani ň. To jen pro zchlazení některých nadšenců z divoké přírody.

