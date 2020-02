Povodí se pustilo do úpravy tříkilometrového koryta Bečvy u Ústí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Povodí Moravy Povodí Moravy se pustilo do rozsáhlé úpravy tříkilometrového koryta řeky Bečvy u obcí Černotín, Ústí a Skalička na Přerovsku.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Povodí Moravy se pustilo do rozsáhlé úpravy tříkilometrového koryta řeky Bečvy u obcí Černotín, Ústí a Skalička na Přerovsku. Projekt v hodnotě 318 milionů korun má především snížit ohrožení obcí povodněmi, revitalizovat krajinu a vrátit do řeky chybějící biotopy. Stavba by měla podle mluvčího povodí Petra Chmelaře podobu koryta zcela proměnit. Tok řeky se až trojnásobně rozšíří a vznikne tak široké a mělké koryto. Práce potrvají do dubna 2022, peníze půjdou z evropských fondů, informoval včera Chmelař.

Oblast Ústí a níže položených obcí je ohrožována už při průtocích takzvané pětileté povodně. "Kromě protipovodňového účinku tato opatření výrazně zlepší hydromorfologický stav toku i údolní nivy Bečvy. Dalším efektem bude posílení místního ekosystému a omezení šíření nepůvodních druhů," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Podotkl, že úpravou se vylepší také podmínky pro jarní chod ledů.

Revitalizace se dotkne úseku v délce 3,375 kilometru. Koryto bude rozšířeno ze zhruba 30 na 50 až 70 metrů, bezprostředně navazující část pozemků bude snížena do pozice často zaplavované sekundární nivy. Její sklon je navržen tak, aby se mohl led samovolně vytlačovat z koryta a omezily se ledové zátarasy. "Vlastně není úplně pravda, že řeka dostane novou tvář, při návrhu jsme totiž vycházeli z podoby řeky, jakou měla před vodohospodářskými úpravami," uvedl projektový manažer David Veselý z Povodí Moravy.

Projekt zahrnuje stavební práce i úpravy vegetace včetně zatravnění a doprovodné výsadby. "Díky návratu přirozeného režimu bude řeka Bečva lépe hospodařit se štěrky, které nám dříve způsobovaly nemalé problémy, zejména na níže ležících úsecích řeky ve městech," doplnil Veselý. Vzniknou také dvě mělké neprůtočné tůně, které budou soužit jako lokální biotop.

Povodí Moravy chystá také projektovou přípravu obnovy říčního ramene Bečvy u obce Ústí. Jde o další díl opatření na řece Bečvě spadající do programu ozdravování krajiny. Jeho smyslem je návrat vody do krajiny, zlepšení hydromorfologie vodních toků, umožnění přirozených rozlivů vody v krajině či migrace vodních živočichů.

Revitalizační opatření v této oblasti doplňují podle zástupců povodí také plánovaný protipovodňový efekt připravovaného vodního díla Skalička. O jeho stavbě se mluví již od katastrofických povodní v roce 1997. Kvůli stavbě pokračují výkupy pozemků, definitivně ještě není ani rozhodnuto, jaká varianta se bude stavět.

reklama