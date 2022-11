Povolit či nepovolit obchod se slonovinou? Česko jede za EU vyjednávat ochranu ohrožených druhů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Stejskal / Jan Stejskal / Zoo Dvůr Králové Pálení zadržené pašované slonoviny.

Ne obchodu se slonovinou

Na evropském trhu domácích mazlíčků je aktuálně populární malý zelený dráček, agama kočinčinská. Natolik, že tento zájem začíná ohrožovat přirozenou populaci těchto ještěrů ve Vietnamu, Číně a Thajsku. Mezinárodní obchod s nimi by se proto měl začít regulovat. Je to jeden z návrhů, které si Česko veze na konferenci smluvních stran CITES, Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Ta začíná dnes, v pondělí 14. 11. v Panamě a Česko na ní v rámci evropského předsednictví zastupuje Evropskou unii.

Česká delegace bude do jednání vstupovat s tím, že chce zachovat co nejpřísnější ochranu slonů a nosorožců a zamezit obnovení obchodu se slonovinou.

„Každoročně se objevují pokusy zejména z jihoafrických zemí, aby se ochrana rozvolnila, protože v tamních soukromých rezervacích populace slonů roste, a dokonce jsou popisovány případy škod, které zvířata způsobují,“ řekl na setkání s novináři Ladislav Miko, náměstek ministerstva životního prostředí.

Podle těchto zemí by regulovaný odstřel slonů byl zdrojem příjmů, například pro ochranu přírody, která je sama o sobě nákladná.

„Ale když otevřete možnost legálního obchodu se slonovinou, otevřete obchodní cestu i pro ilegální slonovinu z ostatních částí Afriky,“ vysvětluje Miko. Efektivní kontrola nelegálního obchodu je v rámci Afriky velmi slabá, a situaci se zatím nedaří změnit.

Podobně jako se slony se má situace s nosorožci. V Namibii se v soukromých chovech podařilo výrazným způsobem počet nosorožců navýšit. Dnes má tato země druhou největší populaci nosorožců na světě po Jihoafrické republice.

Mezinárodní nadace pro nosorožce odhaduje, že v Namibii aktuálně žije asi 2156 nosorožců dvourohých a 1234 nosorožců tuponosých. Namibie tedy navrhuje, aby se ochrana nosorožců zmírnila a bylo možné vyvážet lovecké trofeje a živá zvířata.

Ale trofeje jsou pro EU podobná Pandořina skříňka jako slonovina. „Lovecké trofeje Evropská unie a Česko rozhodně podporovat nebudou,“ popisuje stanovisko Ladislav Miko. A názor EU má v rámci úmluvy CITES značnou váhu. Dá se předpokládat, že pokud se na svých postojích shodla Evropa, podaří se je i prosadit.

Úmluva CITES je v určitém ohledu velmi specifická. Když ji někdo nedodržuje, zakáží se veškeré vývozy nebo dovozy zvířat spadajících pod ní. Je to účinný mechanismus, jak naplňování úmluvy zajistit.

Hroši nejsou nosorožci

U hrochů je situace opačná. Ačkoli několik zemí kolem Guinejského zálivu navrhuje zpřísnit jejich ochranu tak, aby byl mezinárodní obchod s nimi prakticky zakázán, experti CITES pro to nevidí důvod.

„Populace zdaleka není tak ohrožená, obchod s hrochy není velký, že by mohl populaci ohrožovat, a návrh nemá dostatečné vědecké opodstatnění,“ popisuje Ladislav Miko stanovisko, k němuž dospěli vědci pracující pro CITES.

Foto | Joe Were / Unsplash Obchod s hrochy není zdaleka tak velký jako s nosorožci a slony.

Držet se vědeckého poznání je podle Mika pro Evropskou unii zásadní. Zařazování druhů do jednotlivých příloh úmluvy je založené na nejlepších dostupných odborných informacích a nemělo by sklouznout k emocím nebo se řídit módními vlnami. A pro hrochy nevidí odborníci z CITES ani EU důvod, proč by se na jejich stávajícím zařazení v rámci úmluvy mělo něco měnit.

Housle

Jsou ale případy druhů, jimž by vědci rádi větší ochranu dopřáli, ale nemohou. A to kvůli houslím.

Většina kvalitních smyčců do houslových nástrojů se totiž vyrábí ze dřeva brazilského stromu sapanu ježatého. Ten by si již zasloužil větší ochranu, počty těchto stromů ubývají. Pokud by se ale zařadil na seznam CITES, museli by si všichni, kdo cestují se smyčcem ze sapanového dřeva, vyřizovat povolení CITES. „To by byla neúměrná byrokratická zátěž, která by nijak nepřispěla k ochraně toho stromu,“ komentuje to Miko. Naopak by zřejmě přispěla k velké neoblibě ochrany přírody.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jorge Royan / Wikimedia Commons Většina kvalitních smyčců se vyrábí ze dřeva brazilského stromu sapanu ježatého. Toho začíná ubývat.

Očekáváme úspěch

Česká delegace očekává, že konference v Panamě přinese úspěch. Podle Mika je precizně připravená, Evropská unie se shodla na svých prioritách a česká delegace má velkou šanci je obhájit.

Kromě poměrně jasných cílů se ale Česko pokusí o něco, co se dosud nikomu nepovedlo: sblížit názory dvou nesmiřitelných afrických táborů, které se neshodnou na postoji ke slonovině a slonům.

Zatímco bohatším státům na jihu Afriky jako je Namibie, Jihoafrická republika nebo Botswana se ochrana slonů daří a ráda by uvolnila přísné podmínky pro převoz zvířat a loveckých trofejí, chudší státy afrického západu a východu s tím kategoricky nesouhlasí.

„Snažíme se najít kompromis, aby se dokázali na něčem shodnout. A protože to jsou nesmiřitelné tábory, jejichž spor se vyhrocoval léta letoucí, tak naše snaha je velmi významná,“ uvádí Miko.

Pokud by africký jih byl ochoten pomoci zbytku Afriky zavést systém, který poskytuje chráněným druhům záruku ochrany, může se otevřít i zatím neústupný postoj k zákazu jakéhokoli mezinárodního obchodu se slony. Jednou ze základních podmínek by byl ale spolehlivý způsob kontroly legálního obchodu. A k tomu je ale většina odborníků skeptická.

