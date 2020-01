Praha chce připravit 3000 lamp pro nabíjení elektromobilů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | oEnergetice.cz / twitter.com Praha chce mít do šesti let připravených až 3000 lamp veřejného osvětlení na možnost připojení nabíječek pro elektromobily. / Ilustrační foto

Praha chce mít do šesti let připravených až 3000 lamp veřejného osvětlení na možnost připojení nabíječek pro elektromobily. Na každé by se mohly nabíjet dvě auta. Radnice to plánuje během obnovy kabeláže, čímž by se podle radního Jana Chabra (TOP 09) ušetří. Město chce vyměnit 300 kilometrů kabelů. Na dodavatele elektronabíječek poté pravděpodobně vypíše veřejnou soutěž. Projekt Chabr v prosinci představil zastupitelstvu hlavního města, které ho vzalo na vědomí.

V Praze podle Chabra chybějí nabíjecí místa, nyní jich je zhruba 300, řekl. Ve svém plánu hlavní město počítá, že v tomto roce by jich mělo přes 100 přibýt. Zároveň ale roste počet elektromobilů, kterých by mělo v roce 2030 v Praze být zhruba 100.000, dodal Chabr. Chce proto zajistit dostatek veřejných dobíjecích stanic.

Praha si už nechala zpracovat projekt, podle kterého je v hlavním městě zhruba 30.000 lamp vhodných pro jejich umístění. Nejprve je však nutné upravit podzemní infrastrukturu. S rozšířením sítě se podle Chabra počítá nejdříve v historickém a širším centru Prahy.

Na přípravě lamp na připojení nabíječek bude hlavní město spolupracovat s firmou PRE, kterou spoluvlastní. Praha zaplatí obnovu nadzemních stožárů lamp a kabely. Výkopové práce bude hradit PRE v rámci plánované obnovy distribuční sítě.

Projekt má v kompetenci rada hlavního města, která bude schvalovat i jeho další vývoj. Chabr by jí měl v lednu nebo únoru předložit prováděcí dokumentaci včetně návrhů rámcových smluv.

Lampy coby dobíjecí místa fungují například v Londýně nebo Mnichově.

