Praha nabídne zájemcům o ekologické hospodaření 400 ha svých polí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Petr Hykš / Flickr Praha loni rozhodla o rozdělení svých polí na maximálně pět hektarů velká, zakázala anorganická hnojiva a nájemci musí hospodařit podle zásad ekologického hospodářství. / Ilustrační foto

Praha nabídne zájemcům o ekologické hospodaření zhruba 400 hektarů svých polí. Takzvané pachty budou sjednány na pět let. Pozemky by měly mít své hospodáře do léta. Podmínky pachtu včera schválili pražští radní. Novinářům to včera řekli náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) a radní Jan Chabr (TOP 09).

Praha loni rozhodla o rozdělení svých polí na maximálně pět hektarů velká, zakázala anorganická hnojiva a nájemci musí hospodařit podle zásad ekologického hospodářství. Důvodem je boj se suchem a erozí půdy. Z asi 14.000 hektarů zemědělské půdy v hlavním městě vlastní Praha 1650 hektarů.

"Mírnit následky sucha můžeme tím, jak se staráme o krajinu. Proto jsme se již před časem rozhodli, že chceme, aby se na pražských polích hospodařilo šetrně a ekologicky. Pachtýři na našich polích tak budou muset dodržovat určitá pravidla," řekl Hlubuček.

Magistrát v následujících dnech vyhlásí výběrová řízení na 31 bloků pozemků s celkovou rozlohou 398 hektarů. Nabídky budou hodnoceny podle výše pachtovného. Minimální výše ale není stanovena. "Tak jako měníme způsob uvažování o přírodě, je toto součást změny přístupu i ke správě majetku a jeho využívání," uvedl Chabr.

Zemědělci, kteří začnou půdu obhospodařovat, budou muset změnit osevní postupy, tedy sled pěstovaných plodin. Nebude tak možné dva roky po sobě vysadit stejnou plodinu. Do osevního postupu bude zařazena také tzv. zlepšující plodina. Zakázáno bude použití pesticidů a upřednostněna organická hnojiva. Změny neznamenají, že si jeden zemědělec může pronajmout pouze pětihektarové pole, ale nesmí je scelit.

