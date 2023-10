Právo: MŽP upustilo od chystaného zákazu prodeje kamen a kotlů na uhlí

Karel Zvářal 6.10.2023 19:33

V každém okamžiku máme nad hlavou přinejmenším deset tisíc letadel. Co na to říká mžp, je to normální? Nepříspívá to náhodou změnám srážkových poměrů? Dlouho nic a potom průtrž... Aktivisti, co takhle se přilepit na rozjezdovou dráhu? Lodní doprava funguje stále a cestou si minimálně desetkrát skočí. No neberte to!-)

