Pražané denně průměrně spotřebují 113 litrů vody, nejvíce na osobní hygienu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Průměrná roční spotřeba pitné vody v Praze byla v loňském roce 41,2 metru krychlového na jednoho obyvatele, denně to bylo 113 litrů. Pitnou vodu do Prahy podle údajů Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) dodává z 63 procent úpravna vody Želivka. Zhruba čtvrtina pochází z úpravny vody Káraný a 12 procent z podolské vodárny. Vodní dílo Želivka zahájilo provoz před 50 lety.

Obyvatelé Prahy průměrně spotřebují denně nejvíce vody na osobní hygienu, loni to bylo 41 litrů. Na splachování toalet průměrně spotřebovali 26 litrů vody, na praní a úklid 18 litrů a na přípravu jídla deset litrů. Mytím rukou Pražané loni průměrně spotřebovali šest litrů vody, pět litrů bylo průměrné množství vody spotřebované na zalévání rostlin a dva litry připadaly na pití. Ostatní spotřeba byla průměrně pět litrů denně.

Uživatelé veřejných vodovodů a kanalizací platí podle platného ceníku PVK vodné 55,88 Kč a stočné 52,25 Kč za metr krychlový. Průměrná denní spotřeba pitné vody tak obyvatele Prahy loni stála 12,22 Kč.

Pitná voda je podle PVK kontrolována analytickými metodami stanovenými vyhláškou ministerstva zdravotnictví. U pitné vody stanovuje zhruba 100 sledovaných parametrů. Voda v Praze podle společnosti zcela vyhovuje českým i evropským standardům. Kvalitu vody na konkrétní adrese lze sledovat na online interaktivní mapě.

Úpravna vody v Podolí byla loni v červnu uvedena do provozu po rekonstrukci za 200 milionů korun poprvé od roku 2002, do té doby fungovala pouze jako záložní zdroj. Filtruje 400 litrů vody za sekundu a rekonstruovala se také kvůli tomu, aby mohly být opraveny přivaděče z ostatních zdrojů. Pražská vodárenská společnost (PVS) připravuje například opravu jednoho z přivaděčů z Káraného, který je starý více než 100 let. Podle PVS je odstávka přívodu vody z Želivky možná pouze na 72 hodin, poté dojde ve vodojemech voda.

Vedení města letos také schválilo modernizace Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, která má probíhat od roku 2024 do dubna 2027 a stát šest miliard korun. Město v roce 2018 spustilo novou vodní linku, po modernizaci by ta stará měla mít stejné technologie. Vodné a stočné by podle plánu pražských radních mělo v letech 2023 až 2028 růst o dvě procenta nad inflaci a poté pouze o inflaci. Z vodného a stočného mají být také do budoucna hrazené investice do vodohospodářské infrastruktury.

reklama