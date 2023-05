Přelouč letos dokončí vyčištění potoka Švarcava, způsoboval lokální povodně

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Railfort / Railfort / Wikimeda Commons Potok Švarcava.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Město Přelouč na Pardubicku letos dokončí vyčištění potoka Švarcava, který způsoboval lokální povodně. V příštím roce na to naváže obnova městského parku. ČTK to řekl místostarosta Ivan Moravec (Nezávislí pro Přelouč). Potok se úpravami vrací do podoby před 50 lety, kdy mělo koryto větší kapacitu.

Švarcava je potok, který pramení na svahu vrchu Křemen nedaleko Přelouče v lese blízko obce Mokošín. Potok prochází Přeloučí, městským parkem a pak ústí do Labe.

Potok je ve městě většinou zatrubněný. Kvůli špatnému stavu splaškové kanalizace se splašky se dostávaly do potoka. "Zbouraly se tři mostky, všechny se dělají nové, budou hotové do konce května. Ve spolupráci s námi tam VaK Pardubice modernizuje kanalizaci," řekl Moravec.

O dotaci město úspěšně žádalo v roce 2021, od Státního fondu životního prostředí má obdržet téměř 25 milionů korun. Celkové náklady budou 30,5 milionu korun. Soutěž na firmu na revitalizaci Švarcavy město loni vypsalo dvakrát, první tendr se nevydařil. Práce začaly loni, letos v srpnu budou stavební práce hotové.

V příštím roce chce město obnovit park, který je blízko centra a sousedí s fotbalovým stadionem. Revitalizace by ho měla zvětšit o 50 procent. Je potřeba vysadit novou zeleň, instalovat lavičky a další mobiliář, herní prvky pro děti a sportovní plácky nebo postavit workoutové hřiště. "Máme nějaké projektové záměry, asi se budou trochu upravovat, ale co se týká opravy komunikací, tak to je připravené," řekl Moravec.

reklama