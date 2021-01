Problémy s černými skládkami budou řešit radnice městských částí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | wellphoto / Shutterstock Jednotlivé radnice, kterým se plán nelíbí, si stěžovaly zejména na nárůst agendy, který není doprovázen adekvátním navýšením peněz pro radnice.

Problémy s černými skládkami v hlavním městě budou nově řešit radnice Prahy 1 až 22. Budou mít také na starosti neoprávněné nakládání fyzických osob s odpady. Městské části dostanou i více pravomocí při ukládání sankcí. Vyplývá to z novely městské vyhlášky, kterou schválili pražští zastupitelé. Proti změnám se podle dokumentu postavila většina radnic, kterým vadí například to, že na to nemají dostatek peněz. Postup kritizovali někteří opoziční zastupitelé a politici.

Hlavní změny v působnosti městských částí nastávají v důsledku nové úpravy řešení problematiky černých skládek, kdy zákon nově zavádí povinnost vlastníka pozemku informovat obec s rozšířenou působností o nezákonně soustředěném odpadu na jeho pozemku. Obec provede kontrolu a nezjistí-li původce odpadu, vyzve k jeho odklizení vlastníka pozemku.

"Pokud vlastník pozemku odklizení odpadu ve stanovené lhůtě neprovede, ORP (obec s rozšířenou působností) může vlastníku nařídit zabezpečit pozemek proti dalšímu návozu odpadu," píše se v materiálu. Nebo může obec na své náklady odpad zabezpečit před únikem škodlivin do okolí či odpad odstranit. Vlastník pozemku tento postup musí strpět.

Neoprávněné nakládání s odpady mimo místa k tomu určená dosud v případě fyzických osob řešila Česká inspekce životního prostředí, která však neměla odpovídající kontrolní pravomoc vůči těmto osobám, což v praxi způsobovalo potíže.

Starosta Prahy 16 a pražský zastupitel Karel Hanzlík (ODS) řekl, že novela vyhlášky budí rozpaky. Novelu kritizoval také místostarosta Prahy 4 Zdeněk Kovářík (ODS) "Je unfair hodit to na městské části," řekl.

Jednotlivé radnice, kterým se plán nelíbí, si stěžovaly zejména na nárůst agendy, který není doprovázen adekvátním navýšením peněz pro radnice. Primátorovi náměstci Petr Hlubuček (STAN) a Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) na dnešním jednání řekli, že k financování odpadového hospodářství Praha vytvoří fond. Z něj pak budou radnice dostávat peníze. "Vytvoření fondu je jen mezikrok," řekl Hlubuček. Podle Vyhnánka město zatím pevně daný systém vytvářet nechce, neboť ještě není jasné, co v hlavním městě změna způsobí.

