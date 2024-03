Poptávka po elektromobilech v ČR stoupla po spuštění dotací o desítky procent

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | kittyfly / kittyfly / Depositphotos

Tuzemští prodejci nových aut a zprostředkovatelé finančních služeb zaznamenali v minulém týdnu v tuzemsku nárůst poptávky po elektrických vozech v řádu desítek procent. Důvodem je spuštění podpůrného a dotačního programu pro nákup elektromobilů do firem. Vyplývá to z aktuálních informací prodejců.

Společnost Volkswagen Financial Services v prvním týdnu od spuštění programu uzavřela smlouvu o financování elektromobilu koncernu Volkswagen včetně žádosti o dotaci se 76 zákazníky. Největší zájem je o model Škoda Enyaq, následuje nabídka elektromobilů Volkswagen ID.

"Po vypsání dotačního programu jsme byli připraveni na velký zájem zákazníků, ale realita předčila naše očekávání. Zákazníci oceňují zejména náš úvěr s nulovým úrokem v celé modelové paletě elektromobilů koncernu VW, která splňuje dotační podmínku ceny do 1,5 milionu Kč bez DPH, a jejich bezplatný servis na pět let. To je kombinace, která na trhu dosud nebyla,“ uvedl generální ředitel VW Financial Services Vratislav Strašil.

Značka Hyundai nabídku záruky za úvěr a dotace až 200 000 Kč na osobní elektromobil ještě podpořila vlastní slevou až 300 000 korun na skladové elektromobily. Například elektromobil Kona EV Czech Edition tak s dotací po slevě vyjde na 623 000 Kč. Výrazného cenového zvýhodnění se dočkaly i modely Ioniq 5 a Ioniq 6.

Toyota nabízí v rámci dotačního programu jeden osobní elektrický model a vodíkový vůz Mirai, na který je možné čerpat až 250 000 Kč. Značka vedle toho přišla se slevou na pořízení hybridních vozů, které tvoří majoritu její nabídky. Tu navíc nabídla i soukromým zájemcům.

O dotaci na pořízení vozidla s bezemisním pohonem (akumulátorová a vodíková elektrická vozidla) včetně neveřejné dopravní infrastruktury mohou žádat malé, střední i velké podniky, které nejsou vlastněné územně správními celky. Dotační program "Záruka Elektromobility – I. výzva“ je vypsaný na období od března letošního roku až do 30. září 2025, nebo do vyčerpání alokovaných 1,95 miliardy Kč. Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) měsíčně podle jejího odhadu díky programu zajistí financování zhruba 500 vozů.

V České republice prodej elektromobilů loni vzrostl o 71 procent na 6640 vozidel. Prodej nových aut s hybridním pohonem se zvýšil o 44,5 procenta na 40.804 vozů. První příčku mezi elektromobily drží Tesla, mezi hybridy vede Toyota.

