Profesor chemie posbíral při plavbě Labem hromadu plastů, bude je zkoumat

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Plavat v Labi je zábava, ale plastů v řece je hodně. Řekl to profesor chemie Andreas Fath z německé Hochschule Furtwagen, který včera doplaval do Ústí nad Labem. Svou cestu vodou zahájil před šesti dny ve Smiřicích na Královéhradecku, za sebou má 181 kilometrů. Cítí se dobře, ačkoliv se musel vyrovnat s větrem, vlnami a pod zdymadly v ústecké čtvrti Střekov i silným proudem. S kolegy sbírá vzorky mikroplastů, které budou odborníci zkoumat."Bylo to super, silný proud po zdolání jezu," řekl Fath poté, co vylezl z vody. "Jsem šťastný, že jsem tu," uvedl. Radost mu udělaly dvě ženy, které kus cesty plavaly s ním.

V řece našel vlasce od rybářů, odpadky, některé stromy byly jimi přímo ověšené, řekl. Podle něj vše začíná od konzumenta. "Plast je dobrý materiál, ale do vody nepatří," řekl muž, který si dal za cíl zdolat vzdálenost přes tisíc kilometrů.

"Cílů je několik, chtěl bych doplavat až do Severního moře, zkontrolovat a prověřit kvalitu vody v Labi, co se týká stopových prvků a mikroplastů. A třetím cílem je vzdělávací program," řekl devětapadesátiletý Fath.

Při svém "vodním" putování proplave také Drážďany, Magdeburg nebo Hamburk. Prostřednictvím workshopů, seminářů a dalších akcí chce Fath se svým týmem zvyšovat povědomí o ochraně vody. V plánu mají 15 vzdělávacích večerů. Kromě toho bude jeho vědecký tým odebírat a analyzovat vzorky vody. Pasivní vzorkovač připevněný na Fathově neoprenovém obleku, který napodobuje rybí kůži, poskytne další poznatky.

Na české straně zázemí německým kolegům poskytuje Agentura ochrany a přírody ČR, která svůj stánek měla včera nedaleko Labe. "Labe je jeden z důležitých fenoménů, zaslouží ochranu. Na to chceme upozornit," řekl Ondřej Nitsch z organizace.

Podle něj se kvalita vody v Labi zlepšila. "Ale asi mezi lidmi pořád přetrvává pocit, že Labe je špinavá řeka a radši se mu vyhýbají, což je možná škoda, protože zejména dolní tok je velice krásný," uvedl.

Fath už v minulosti plaval v Dunaji, Rýnu či Tennessee, aby upozornil na znečištění vodních ploch mikroplasty. "Mikroplasty jsou ve světě velké téma, v poslední době přibývá třeba kolem Dunaje akcí spojených s osvětou, čištěním řeky a podobně," uvedl. Jeho projekt Pure Elbe má poukázat i na problémy spojené zejména s bariérami v toku řeky, které brání rybám a dalším vodním živočichům v jejich přirozeném pohybu, uvedl Nitsch.

Přečtěte si také | Ideální přírodní laboratoř pro výzkum věčných chemikálií? Podle vědců z ČZU jsou to Špicberky

Fathova nezisková organizace H2Org na projektu Pure Elbe spolupracuje s organizací Plastic-Free Nature Alliance (Pro přírodu bez plastů). Fath získal také podporu sponzorů a univerzity Hochschule Furtwangen. Jeho plavbu v Labi lze sledovat na webových stránkách projektu www.pureelbe.org.

reklama