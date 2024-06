Ideální přírodní laboratoř pro výzkum věčných chemikálií? Podle vědců z ČZU jsou to Špicberky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Špicberky už nejsou čistou a nedotčenou přírodou, jak by se mohly kvůli své odlehlosti zdát.

Ideální laboratoří pro výzkum věčných chemikálií by se mohly stát Špicberky. Zdrojů perfluorovaných a polyfluorovaných látek není na tomto souostroví v Severním ledovém oceánu mnoho. Vědci jsou proto schopni sledovat, kam až se v rámci potravního řetězce dokáží tyto látky dostat. Geochemik a děkan Fakulty životního prostředí ČZU Michael Komárek zároveň vyvrací mylné představy o tamním zasněženém, čistém a lidmi nedotčeném ekosystému a popisuje, na jakém principu funguje forenzní geochemie.„Špicberky jsme si představovali jako krásnou, nedotčenou přírodu, ale úplně tak to není,“ říká Michael Komárek. Ani odlehlým ostrovům daleko za polárním kruhem se nevyhnulo znečištění, a to nejen kovy, metaloidy nebo mikroplasty, ale i perfluorovanými a polyfluorovanými látkami (PFAS či PFC).

Jak se sem tyto látky dostaly? Například v největším sídle Longyearbyen došlo ke kontaminaci části letiště zhášecími pěnami během požárních cvičení.

Dalším zdrojem je město s několika tisíci obyvateli samo o sobě. Jelikož nemá žádnou čistírnu odpadních vod, odpadní vody odchází přímo do fjordu.

„Říká se jim věčné chemikálie, protože se v životním prostředí nerozkládají a kumulují se,“ vysvětluje Michael Komárek. Tyto uměle vytvořené sloučeniny se nachází např. v nepřilnavých površích, vodoodpudivých membránách outdoorového oblečení, lyžařských voscích nebo zhášecích pěnách. Protože se ukazuje, že mohou být zdraví škodlivé i při velmi nízkých koncentracích, Stockholmská úmluva už tři z nich zakázala. Lidstvo jich však dokáže vyrobit několik desítek tisíc druhů.

Výzkumný tým FŽP ČZU plánuje sledovat šíření těchto látek v potravním řetězci ve vodě i na souši. „Ve fjordu půjdeme postupně od planktonu, přes ryby až po predátory. A zároveň půjdeme tzv. suchým transektem od té lokality, která byla kontaminovaná, dál,“ popisuje připravovaný projekt Michael Komárek. „Pro nás coby výzkumníky je tato oblast cenná tím, že zde jsme schopni v rámci potravního řetězce identifikovat, kam až se dokáží tyto látky dostat.“

Studovat mají v plánu i ledovcová jezera už relativně vzdálená od osídlení. „Zde se budeme zaměřovat na globální transport těchto látek, protože ten už byl také prokázán. Nejenom oceánem, ale i atmosférou,“ dodává Michael Komárek.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Superchilum / Superchilum / Wikimedia Commons Ani odlehlým ostrovům daleko za polárním kruhem se nevyhnulo znečištění nejen kovy, metaloidy, mikroplasty, ale i perfluorovanými a polyfluorovanými látkami (PFAS či PFC). Na fotografii letiště Longyearbyen.

Vědci FŽP České zemědělské univerzity se ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou, která má na Špicberkách výzkumnou stanici, zabývají znečištěním Arktidy a globálním přenosem kontaminantů už delší čas. Dosud sledovali izotopy olova a kadmia ve vzorcích sněhu a lišejníků. Z nich lze „číst“ složení atmosféry v daném čase.

„Pomocí izotopů daného prvku jsme schopni identifikovat, odkud daný kov pochází. Např. jestli je ještě z dřívějšího spalování benzinu, nebo ze současného spalování uhlí,“ objasňuje Michael Komárek.

„Každý zdroj má svůj izotopový poměr. Můžete si to představit jako otisk prstu,“ říká Komárek s tím, že je podle něj možné identifikovat, odkud olovo pochází, zda z místního uhlí nebo z rud, ze kterých pocházelo olovo v benzinu. Každý zdroj má jiné složení, a tedy i jiný izotopový poměr.

„Když pak znáte složení těchto ,otisků prstů‘, tak dokážete do jisté míry stanovit příspěvek jednotlivých zdrojů,“ pokračuje Michael Komárek. Na tomto principu je založeno i odvětví tzv. forenzní geochemie, které pomáhá hledat konkrétního viníka znečištění.

Olovo z olovnatého benzinu, který už je dlouhé roky zakázán, odhalují tyto analýzy stále například v grónském ledu. Z jednotlivých vrstev ledu lze datovat, kolik ho v jakých letech bylo v atmosféře.

V případě Špicberských ostrovů půjde většina znečištění olovem na vrub tamního spalování a těžbě uhlí. Na ostrovech ho těží jak Rusko, tak Norsko, pod jehož správu ostrovy spadají.

Jak dodává Komárek, Špicberky opravdu nejsou čistou a nedotčenou přírodou, jak by se mohly kvůli své odlehlosti zdát. A konec konců, nejsou ani příliš zasněžené.

„Člověk si představí Arktidu jako zemi plnou sněhu, ale tak to také není. Je to v podstatě taková arktická poušť,“ uzavírá Michael Komárek.

