Případ pečicího papíru. Jak chemické látky (ne)otravují náš život

Co jsou perfluorované sloučeniny?

Perfluorované sloučeniny jsou skupina asi 4700 látek, které mají široké využití. Získaly přezdívku „věčné chemikálie“, protože jsou velmi stabilní, v přírodě se vůbec nerozkládají. Hromadí se v prostředí, popřípadě v organismu. Kontaminují půdu a vodní zdroje.

Nejčastěji je najdeme v oblečení, které je opatřeno voděodolnou vrstvou. Do roku 2013 byla jedna z perfluorovaných látek, PFOA, používaná k výrobě textilie Gore-Tex. Dnes již existují úpravy textilu, které perfluorované látky nepoužívají.

Velkým zdrojem perfluorovaných látek je teflonové nádobí – teflon je obchodní značka povrchové úpravy PFOA, kterou vyrábí globální chemický gigant Dupont. PFC jsou také ve voscích na lyže.

Dodnes se perfluorované látky přidávají do obalů na potraviny, jako jsou papírové sáčky na popcorn, krabice na pizzu nebo obaly na fastfoodové jídlo.

Jedním z největších zdrojů PFC v prostředí jsou hasicí pěny používané pro hašení paliv (ropy, benzínu, jiných chemických provozů). Hasicí pěny se používají i preventivně při hasičských cvičeních (na letištích či vojenských základnách). V těchto místech dochází podle ekologické organizace Arnika k největším únikům a znečištění, protože cvičení se konají i několikrát do roka a pravidelně se tak do prostředí dostávají kilogramy hasicích pěn. S nimi unikají tyto látky do vody a půdy.

Podle zprávy americké organizace EWG uveřejněné 22. 1. 2020 jsou perfluorovanými sloučeninami kontaminovány všechny největší zdroje pitné vody v USA. Podle návrhu zprávy amerického ministerstva zdravotnictví by měl být bezpečný limit pro perfluorované sloučeniny snížen desetkrát. EPA (Environmental Protection Agency, Agentura na ochranu životního prostředí) a Bílý dům se podle agentury Reuters snažili, aby tato zpráva nebyla uveřejněna.

V Evropské unii je zákaz perfluorovaných látek tématem jednání. V prosinci 2019 poslaly vlády Nizozemí, Dánska, Švédska a Lucemburska s podporou Norska dopis, kde navrhují jednat o zákazu celé skupiny perfluorovaných látek (perfluorinated alkylated substances, PFAS). Evropská chemická agentura tento postup podporuje.