Projekt využití opotřebených věcí v Hradci Králové vynesl za čtyři roky vynesl přes milion korun

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Hradci Králové se za čtyři roky fungování projektu re-use, tedy opětovného využití opotřebených věcí, vybralo téměř 1,1 milionu korun. ČTK to sdělili zástupci hradecké radnice. První re-use point vznikl v červenci 2020 ve sběrném dvoře v ulici Bratří Štefanů a od té doby se projekt rozšířil do všech čtyř sběrných dvorů ve městě.Loni k nim přibyl v centru města v Kotěrově ulici re-use bazar, kam mohou lidé nosit opotřebené věci, jež poslouží za drobný obnos někomu jinému. Provoz zajišťuje odpadová společnost Hradecké služby.

"Projekt re-use zavedlo město Hradec Králové jako jedno z prvních v republice. Cílem projektu je předejít vzniku odpadů, které by jinak skončily na recyklační lince nebo na skládce. Díky vybraným financím se zlepšil stav zeleně na území města a v re-use bazaru byla vytvořena i pracovní místa," uvedl náměstek primátorky pro rozvoj města Lukáš Řádek (TOP 09).

Lidé mohou do re-use pointů ve sběrném dvoře Bratří Štefanů, Temešvár, U Labe a Na Brně, nosit nepotřebné, ale funkční například kuchyňské vybavení, dekorace, výbavu pro děti, drobný nábytek, nářadí nebo knihy, které se mohou hodit někomu jinému. Do loni zřízeného re-use bazaru v Kotěrově ulici za Muzeem východních Čech lze donést drobnější funkční elektrospotřebiče, hračky pro děti či knížky, uvedla radnice.

V prvním roce fungování projektu se podařilo vybrat 4500 korun, o rok později 78 000, v roce 2022 již 280 000 korun a loni dosáhla částka 400 000 korun.

"Za první pololetí letošního roku bylo vybráno již více než 300 000 korun. Je to známka stále větší obliby tohoto projektu, ve kterém hodláme pokračovat," uvedl ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.

Tržby z re-use pointů ve sběrných dvorech směřují do městské společnosti Městské lesy Hradec Králové, která za ně pořizuje sazenice stromů pro městské lesy. "Loni byla z těchto prostředků částečně financována také výstavba běžeckého okruhu u Hradečnice. Tržby z nového re-use obchodu jsou věnovány Technickým službám Hradec Králové, které je využívají pro výsadbu zeleně na území města," uvedl Řádek.

Pobočka re-use dobročinného obchodu v Kotěrově ulici má otevřeno čtyři dny v týdnu, a to v pondělí, středu a pátek od 13:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00. Re-use pointy ve sběrných dvorech jsou otevřeny takto: ve sběrném dvoře Bratří Štefanů ve středu a pátek od 13:00 do 18:00, v sobotu od 8:00 do 16:00. Sběrný dvůr Temešvár má provozní dobu v úterý, ve čtvrtek a v neděli od 8:00 do 18:00. Ve stejný čas je v provozu sběrný dvůr U Labe, který je k dispozici v pondělí, ve středu a v sobotu. Sběrný dvůr Na Brně je otevřen v čase mezi 8:00 a 18:00, vždy v úterý a pátek.

reklama