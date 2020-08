Proti rozšíření polského dolu Turów protestovaly stovky lidí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | MEDIA WNET / Flickr Nejpočetnější byla na akci skupina polských zastánců dolu a pokračování těžby na polské straně. Jejich poznávacím znamením bylo bílé tričko s obrázkem krtka v hornickém a s nápisem "Wspieram kopalnie Turów" (Podporuji Turówské doly).

Stovky lidí z Česka, Německa a Polska se v neděli sešly u památníku Trojmezí u Hrádku nad Nisou na Liberecku na mezinárodním protestu Thirst for Justice. Lidé z příhraničí společně protestovali proti plánovanému rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów v těsném sousedství česko-polské hranice. Obávají se ztráty pitné vody, ale také hluku a prachu. Už teď se voda z oblasti ztrácí, potoky i studně vysychají. Na akci přišly také stovky polských zastánců rozšíření dolu.

"Sešli jsme se, abychom poukázali na plánované rozšíření dolu, se kterým nesouhlasíme stejně jako mnoho místních lidí. Důl má velmi negativní vliv na životní prostředí, i na život lidí, především kvůli tomu, že stahuje spodní vodu z českého území," řekla ČTK Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně hnutí Greenpeace, které protesty organizovalo. I když polská strana vliv na ztrátu vody popírá, výsledky měření to podle Krejčové potvrzují. Ve Václavicích a Uhelné, které jsou dolu nejblíže, už mnohé studně zcela vyschly, Oldřichovský potok na česko-polské hranici se proměnil v suchý příkop.

Nejpočetnější byla na akci skupina polských zastánců dolu a pokračování těžby na polské straně. Jejich poznávacím znamením bylo bílé tričko s obrázkem krtka v hornickém a s nápisem "Wspieram kopalnie Turów" (Podporuji Turówské doly). Horníci, kterým dává důl práci, a jejich rodiny se troubením a hvízdáním snažili umlčet odpůrce těžby a plánovaného rozšíření dolu. "Nelíbí se nám, že Češi a Němci chtějí, abychom důl zavřeli, a přitom sami uhlí těží a elektřinu z uhlí vyrábějí. Vaše elektrárny jsou horší než ta naše," řekla ČTK jedna z přítomných žen.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních, Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Polské ministerstvo klimatu v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti PGE koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Proti rozšíření dolu vznikla petice, kterou podepsalo přes 13.000 lidí nejen z Česka. Naproti tomu v Polsku podepisují lidé petici na obranu dolu a elektrárny, pod niž se už podepsalo 30.000 odpůrců likvidace energetického komplexu.

