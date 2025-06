Průtoky v řekách na jihovýchodě ČR jsou podprůměrné, někde i pod hranicí sucha

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Průtoky v řekách v povodí Moravy a Dyje se aktuálně pohybují pod normálem, nejčastěji kolem 30 procent obvyklého stavu. Desítka profilů je i pod hranicí sucha. ČTK to řekla mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.Průtokům v řekách na jihovýchodě Moravy příliš nepomohly ani srážky v minulém týdnu. V povodí Moravy a Dyje se podle mluvčí vyskytovaly srážky s úhrnem do 24 milimetrů, kdy nejvyšší úhrny zaznamenala stanice Horní Bečva, a to 23,3 milimetru. V návaznosti na tyto srážky jsou hladiny řek podle mluvčí aktuálně buď setrvalé nebo mírně klesající.

"Celková hydrologická situace v povodí Moravy však zůstává i nadále napjatá a průtoky se nejčastěji pohybují okolo 30 procent průměrných hodnot," uvedla Kučerová. Zhruba na desítce profilů zůstávají hladiny řek pod hranicí sucha. Například řeka Jihlava v Batelově, řeka Oslava v Náměšti nad Oslavou i v Oslavanech nebo řeka Fryšávka v Jimramově. Naopak toky s vyššími průtoky jsou řeka Litava, jde o 87 procent normálu, a Haná s 68 procenty normálu.

S průtoky někde pomáhají vodní nádrže, kdy významné vodní nádrže v povodí Moravy a Dyje mají téměř plné zásobní prostory. Za poslední týden zlepšily průtoky v řekách asi 5,5 miliony metry krychlovými vody.

"Vodárenské odběry a minimální průtoky pod vodními díly jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky," doplnila mluvčí.

reklama