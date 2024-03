První dvě zubří samice míří do rezervace poblíž lipenské přehrady

Foto | Vojtěch Lukáš / Česká krajina

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

První dvě samice zubrů míří do rezervace poblíž lipenské přehrady. Stanou se základem stáda, které budou tvořit zubři z několika českých chovů. ČTK o tom informoval Dalibor Dostál z projektu Česká krajina. Dvouletá a tříletá samice, které budou v lipenské rezervaci, pocházejí z obory Židlov v Libereckém kraji.

"Cílem rozsáhlé výměny a převozů zvířat je vytvořit na Lipně stádo, které bude geneticky různorodé. Proto základní skupinu vytvoří zubři z několika českých chovů. Zubři se na Lipně připojí ke stádu divokých koní, které bylo na jih Čech převezeno v loňském roce z milovické rezervace," uvedl Dostál.

Nově založené zubří stádo na Lipně by mělo mít na jaře pět členů. V příštích týdnech na Lipno přijedou dvě další samice ze Zooparku Chomutov v Ústeckém kraji a zubří býk ze středočeských Milovic. Organizace Česká krajina tam chce vytvořit novou chovnou skupinu. "Zubři byli po první světové válce ve volné přírodě zcela vyhubeni člověkem a přežili jen díky chovu v zajetí. Od 50. let 20. století se vracejí zpátky do přírody. Kromě volné přírody jsou pro jejich záchranu důležité i podobné rezervace, jako vzniká na Lipně," řekl Dostál.

Rezervace u lipenské přehrady vznikla loni na jaře na místě bývalého golfového hřiště, založila ji společnost Jihočeské ekofarmy. Rozkládá se na ploše více než 20 hektarů. Na jihu Čech se rezervace velkých kopytníků nachází ještě u Třeboně na Jindřichohradecku a další pak v Novohradských horách. Česká krajina na těchto projektech spolupracuje. Nejznámější prostor, který Česká krajina využívá, je ve středočeských Milovicích v lokalitě o rozloze více než 200 hektarů. Na pozemcích tam jsou stáda divokých koní, praturů a zubrů.

reklama