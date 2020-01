První zákon roku 2020 nevyvolal skoro žádnou pozornost. Je to přitom nejzásadnější krok ochrany klimatu na desetiletí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Anirudh Koul / Flickr Modernizační fond využívá finance, které znečišťovatelé platí za nákup emisních povolenek, ke snižování emisí skleníkových plynů a modernizaci energetiky.

První zákon vydaný v roce 2020 se týká takzvaného modernizačního fondu. Je to evropský balík peněz, z něhož bude Česká republika od příštího roku moct rozdělovat odhadem 120 miliard Kč na podporu energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie, změny paliv v teplárnách, akumulace energie a bezemisních pohonů v městské hromadné dopravě. Využívá finance, které znečišťovatelé platí za nákup emisních povolenek, ke snižování emisí skleníkových plynů a modernizaci české energetiky.Podle ministerstva životního prostředí (MŽP) představuje tento zákon nejzásadnější krok pro ochranu klimatu v ČR na deset let.

„Pokud budou finanční zdroje z modernizačního fondu využity správně, urychlí v Česku dekarbonizaci. Česko během uplynulého desetiletí spíše prováhalo příležitosti k proměně energetiky. Podíl obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny stagnuje okolo 13 % a nové projekty zejména v posledních 10 letech nenarůstaly. Proto se může modernizační fond stát potřebným impulsem pro restart zelené energetiky,“ soudí Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky.

Fond bude financován z dražeb povolenek v EU, vyhrazena pro něj budou 2 procenta celkového počtu povolenek pro období 2021–2030. Peněžní prostředky přidělené České republice z modernizačního fondu bude spravovat Státní fond životního prostředí.

„Vedle Zelené úsporám tu vzniká další nástroj na snižování emisí skleníkových plynů, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti – ovšem v řádově větším měřítku. Podstatné také je, že modernizační fond nebude podporovat technologie, které spalují uhlí,“ komentuje vznik fondu Ondřej Charvát z tiskového oddělení MŽP.

První vydaný zákon letošního roku ale nepopisuje fond do podrobností. „Zákon o emisním obchodování vymezuje modernizační fond velmi stroze,“ hodnotí dosavadní nastavení fondu energetický expert Hnutí DUHA Karel Polanecký. „Určitě bude dobré, aby jeho fungování koordinoval řídící výbor po vzoru operačních programů,“ doplňuje Polanecký.

Při přípravě zákona se jednalo mimo jiné právě o vzniku takzvané rady fondu, na té ale zatím nenastala shoda. Debatovat se o ní tedy bude i nadále.

Ministerstvo životního prostředí ale představu o její podobě má. „V Radě modernizačního fondu budou zástupci MŽP, MPO, Ministerstva financí a SFŽP, ale oblasti a formy podpory budeme konzultovat s širším okruhem stakeholderů – od průmyslových asociací (Svaz průmyslu, Teplárenské sdružení, Komora OZE...) po zástupce samospráv (Svaz měst a obcí, Asociace krajů...),“ uvádí za MŽP Ondřej Charvát.

Podle neziskových organizací je modernizační fond dosud připravený jen velmi obecně. O podmínkách, za jejichž splnění se budou přidělovat peníze, se bude svádět velký boj v letošním roce. „Na peníze si budou chtít sáhnout i velké energetické podniky jako je ČEZ,“ myslí si Jiří Koželouh z Hnutí DUHA.

Teprve nastavení podmínek a transparentnost přidělování finančních prostředků má zajistit očekávaný účinek na snížení emisního zatížení. „Aby běželo rozhodování o využití miliard, kterými bude fond disponovat, správně, měl by si stát zadat studii, která spočítá efektivitu investic na množství uspořených emisí. Důležitou kapitolou pro podporu je také zvyšování energetické účinnosti efektivity ekonomiky – úspory energie v podnicích a budovách,“ upozorňuje za Svaz moderní energetiky Martin Sedlák.

Jak se k modernizačnímu fondu staví velké energetické podniky?

„Energetika prochází největšími změnami za posledních několik desítek let. Rychlý přechod na nízkouhlíkové technologie nejen v oblasti elektřiny, ale také vytápění a dopravy, si vyžádá obrovské finanční prostředky,“ komentuje vznik fondu za Skupinu ČEZ tisková mluvčí Alice Horáková. „Vznik modernizačního fondu je proto jedním z klíčových kroků pro uskutečnění této ambiciózní vize. Pro provozovatele zdrojů v rámci systému EU ETS je právě modernizační fond zásadním nástrojem, jak realizovat investice do nových, nízkoemisních zdrojů, do nových technologií a do inovací“, uzavírá Horáková.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Střecha Národního divadla s hydroizolací a fotovoltaickými panaly.

Další oslovené teplárenské a energetické podniky se nám do určeného termínu k tématu nevyjádřily.

Co konkrétně chce Česká republika z prostředků nového fondu podpořit?

„Předpokládáme, že modernizační fond bude podporovat změnu palivové základny v teplárnách (z uhlí na plyn, biomasu, odpady...), výrazný rozvoj obnovitelných zdrojů (zejména na brownfieldech a zemědělsky nevyužitelné půdě), akumulaci energie, komunitní energetiku, energetické úspory v průmyslu a ve státních budovách a bezuhlíkovou hromadnou dopravu (bioplyn, vodík, elektřina),“ vypočítává Ondřej Charvát z MŽP. Peníze z fondu budou moct získat podniky, fyzické osoby i samosprávy.

„Financovat by se měly renovace veřejných i podnikatelských budov v Praze, kde nepůjdou využít nové evropské operační programy. K tomu by měl modernizační fond disponovat flexibilitou, aby mohl dofinancovat program Nová zelená úsporám, pokud na něm nebude dostatečné množství prostředků z národních výnosů emisních povolenek (tam se snižuje alokace ze 6 na 4 mld. Kč ročně),” doplňuje Petr Holub z Šance pro budovy.

Otázka, co podpořit a co již ne, bude tento rok zásadní. Že bude o čem jednat, naznačuje Martin Sedlák: „Ze strany vlády není informování o rámci projektů, které by měl fond podporovat, jasné. Například by dávalo smysl, aby fond podporoval výstavbu nových projektů solární elektráren, které by mohly vyrůst v oblasti bývalých povrchových dolů. Ovšem z ministerstva průmyslu zaznívá, že o podobné projekty nestojí. Přitom jde o nejlevnější cestu navyšování podílu obnovitelných zdrojů.”

Při posuzování, komu přidělit podporu, mají být zvýhodněny projekty v regionech postižených útlumem těžby uhlí, aby se v nich pracovní místa a podnikatelské příležitosti přesunuly do udržitelných oblastí. Část financí (podle vyjádření MŽP přibližně polovina) se má přednostně použít pro výrobce elektřiny, kteří jsou zapojení do systému obchodování s povolenkami (EU ETS).

„Ustanovení zákona o emisním obchodování, podle kterého mají část prostředků modernizačního fondu vázanou na derogované povolenky přednostně využít provozovatelé velkých zdrojů, brzdí soutěž o tyto konkrétní peníze. Oproti derogacím, jak jsme je znali v minulém obchodovacím období, je to ale přece jen pokrok,“ hodnotí tuto část zákona Karel Polanecký z Hnutí DUHA.

Evropská legislativa by podle MŽP měla být hotová ve druhém čtvrtletí letošního roku. V létě by programová dokumentace s detailními pravidly měla putovat na vládu. Vyhlášení první výzvy pro předkládání žádostí o podporu se očekává co nejdříve v roce 2021.

