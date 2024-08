Recyklace je v Česku nedostatečná, míní Iniciativa pro zálohování

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos "U plastových lahví v ČR byla v roce 2023 podle odhadů míra sběru na úrovni 75 procent, nicméně recykluje se jich méně než polovina," řekla Kristýna Havligerová z iniciativy.

V Česku se z použitých PET lahví využije 17 procent na výrobu nových lahví, z plechovek se nevyužije žádná, vyplývá z odhadů ministerstva životního prostředí. Z vysbíraného odpadu se stává spíše odpad ve spalovnách či na skládkách. Na problematiku poukázala Iniciativa pro zálohování."Třídění ještě automaticky neznamená recyklaci. Češi ve velké míře třídí plasty zodpovědně, často však zcela zbytečně. U plastových lahví v ČR byla v roce 2023 podle odhadů míra sběru na úrovni 75 procent, nicméně recykluje se jich méně než polovina. Stávající systém stále funguje jen na bázi statistických modelů, na rozdíl od zálohových systémů, které umí kdykoliv doložit míru sběru do poslední lahve či plechovky," řekla Kristýna Havligerová z iniciativy.

U plechovek je sběr nízký a jejich třídění podle Havlingerové téměř nefunguje. Tři ze čtyř automaticky končí v komunálním odpadu. V současném systému třídění sesbírala Česká republika podle dat společnosti EKO-KOM za loňský rok 30 procent nápojových plechovek. Ani z jedné ze sesbíraných nevznikla žádná nová plechovka.

Podle iniciativy by řešením mohlo být opakované využití obalů v takzvané uzavřené materiálové smyčce. Vyžaduje až o 95 procent méně energie a produkuje až o 80 procent nižší uhlíkovou stopu, uvádí.

"Oběhové hospodářství je skutečně oběhové až tehdy, když materiál cirkuluje. Pokud materiály končí v přírodě, ve spalovnách, na skládkách, či v nejlepším případě jako dále už nezrecyklovatelný produkt, například dětské pleny či koberečky do auta, nesplňuje to podstatu cirkulární ekonomiky. My chceme opravdovou recyklaci, a ta nyní nefunguje," dodala Havligerová.

Novela připravovaná ministerstvem má zavést čtyřkorunovou zálohu na PET obaly a plechovky a zřídit 11 000 míst pro jejich sběr, vedle obchodů by se do něj měly zapojit i čerpací stanice. Očekává se, že by zálohování obalů mělo přenést větší finanční zodpovědnost na spotřebitele a zefektivnit systém třídění.

Odpůrci zálohování však upozorňují na nutnost dopravy obalů do obchodů a s tím spojené změny plánování nákupů, nároky na prostor sběrných míst a zachování tvaru nápojových obalů. Podnikatelé a obce místo vracení zálohovaných PET lahví do obchodů, které navrhuje ministerstvo v novele obalového zákona, doporučují takzvaný digitální zálohový systém s využitím QR kódů. Podle zástupců obcí a podnikatelů jsou digitální zálohy jednodušší a pohodlnější.

