Ředitel ústecké zoo zůstává, rada města ho neodvolala

Rada města Ústí nad Labem neodvolala ředitele zoologické zahrady Romana Končela. Odvolání doporučilo radě zastupitelstvo poté, co magistrát udělal mimořádnou kontrolu hospodaření zoo, při níž zjistil 128 pochybení. Pro odvolání byli čtyři radní, zdrželo se jich pět, řekla ČTK mluvčí města Romana Macová.

Při minulé kontrole před dvěma lety to bylo 111 kontrolních zjištění, ředitel osm procent z nich napravil, další ale podle kontroly přibyly. Pochybení kontroloři našli mj. u vystavování faktur, podepisování smluv, vykazování pracovních cest i v nakládání s penězi. Právě zjištěná pochybení byla jedním z hlavních důvodů, proč zastupitelé požadovali Končelovo odvolání z funkce.

Ústecká zoologická zahrada, jejímž zřizovatelem je město, přišla loni v listopadu o plné členství v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA). EAZA tehdy zoo navštívila a kontrolovala dodržování pravidel a standardů asociace. Úplné vyloučení z EAZA by pro zoo znamenalo konec účasti na některých chovných programech. Na nápravu nedostatků má ústecká zahrada rok. Pokud je neodstraní, přijde o členství, a tím i o možnost chovu řady atraktivních zvířat, například orangutanů, slonů a dalších.

Téměř po roce je zatím hotová jedna projektová dokumentace, a to výběhu vodního ptactva. ČTK to dnes řekl ředitel s tím, že se pracuje na dokumentaci výběhu pro ptáky jihovýchodní Asie. "Ta by měla být hotová zhruba do konce měsíce," uvedl Končel. "Dávali jsme podnět na stavební úřad na stavební povolení, jakmile přijde stavební povolení, tak se musíme samozřejmě domluvit se zřizovatelem na penězích a musí být výběrové řízení na zhotovitele," doplnil ředitel. Míní, že stavební práce začnou na jaře příštího roku.

Zprávu o nápravách pochybení posílá vedení zoo asociaci každého půl roku. Podle ředitele je možné, že EAZA pozastavení členství posune kvůli současné koronavirové situaci.

