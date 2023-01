Referendum v pražských Řeporyjích je závazné, lidé novou zástavbu odmítli

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Referendum v pražských Řeporyjích je závazné, hlasovalo v něm přes 50 procent obyvatel. Starosta Petr Novotný (ODS) ČTK řekl, že většina hlasovala "ano" v odpovědi na otázku, zda by městská část měla podniknout veškeré kroky proti výstavbě bytových domů v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí. Referendum si svými podpisy vymohli místní obyvatelé, kteří s projektem nesouhlasí a iniciovali i petici.

"Budu respektovat vůli lidu a více se k tomu nebudu vyjadřovat," uvedl Novotný. Už dříve k situaci sdělil, že celou kauzu považuje za součást politického boje. "Je to politická předvolební petice, co se přelila do referenda. Řeporyje, mateny návodnou otázkou, udělají chybu, ale jejich vůle je mi svatá. Jsem z toho smutný, ale nemohu porazit všechno," řekl tehdy. S investorem plánoval se na podmínkách stavby dohodnout.

Ruina bývalého Trunečova mlýna se nachází na stavební parcele v Dalejském údolí. Pozemky podle katastru nemovitostí vlastní firma Starten Prague s.r.o. Podle odpůrců by výstavba bytů narušila charakter přírodního parku. "Chceme, aby Dalejské údolí zůstalo přírodě a nám všem k odpočinku, procházkám a pohledům do zeleně, a nikoli do zdi," uvedli na svém webu.

Odpůrci nejprve proti výstavbě zorganizovali petici a následně podpisy posbírali i pro uspořádání referenda. K jeho vyhlášení bylo podle organizátorů nutné sehnat 680 podpisů, nakonec jich bylo přes 800.

Kritici výstavby nesouhlasí s argumentací radnice, že nemůže bránit stavbě na soukromých stavebních parcelách. Městská část podle nich má možnosti, jak stavbě bránit, a minimálně by neměla se zástupci investora podepsat dříve zmiňovanou smlouvu o spolupráci.

Městská část Praha - Řeporyje se nachází se na jihozápadním okraji Prahy a má asi 4700 obyvatel. Skládá se z katastrálního území Řeporyje, Zadní Kopanina a částí katastru Stodůlky a Třebonice.

