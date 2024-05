Trávu v pardubických Tyršových sadech začnou sekat robotické sekačky

Petr 21.5.2024 13:54

A to je dobrá zpráva, nebo špatná?

Za mě to druhé. Robotické sekačky trvale udržují tvávu ve výšce kolem 4 cm, takže v podstatě pozemek trvale bez trávy. To se hodí na hřiště, ale ne do parku. Až vysvitne letní slunce, za pár dní bude bývalý trávník na troud.

Věřil jsem, že doba alergie na trávu už pomalu pominula, a že už jsme se dostali trochu dál a pochopili, že tráva není chyba údržby, ale životní potřebnost - jak v boji proti suchu a pro udržení vody v půdě, tak pro život v půdě, v trávě a na trávě.

Nebylo by lepší to teda rovnou vydláždit, když tam žádnou trávu nechcete? A nebude žádný hluk, jen ticho. A nulové náklady na údržbu.

Odpovědět