Skiareál Lipno chystá rozšíření o dvě sjezdovky, získal kladný posudek EIA

Skiareál Lipno rozšíří svůj komplex o dvě nové sjezdovky a jednu lanovku. Na projekt získal kladné stanovisko pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) od krajského úřadu. Informoval o tom Český rozhlas . Proti další výstavbě protestují některé spolky pro ochranu přírody.

Sjezdovky by měly vzniknout v prostoru mezi Loučovicemi a Lipnem nad Vltavou. Jedna má měřit 880 metrů a druhá necelých 300 metrů. "Hlavním cílem celého projektu je dostat se na stávající infrastrukturu železniční tratě do Lipna nad Vltavou, což nám umožní propojit areál s tratí. Klienti tak budou mít daleko pohodlnější nástup do areálu z vlaku," uvedl jednatel společnosti Lipno Servis Matěj Kratochvíl.

Některým spolkům ale mimo jiné vadí, že kvůli rozšíření Skiareálu Lipno budou muset být vykáceny zhruba čtyři hektary lesa. Vadí jim i hluk ze sněžných děl a případné znečištění vody při výrobě umělého sněhu. "Sněhová děla samozřejmě vytvářejí nějaký hluk, zatím je to ošetřené podmínkou krajského úřadu, že tam bude časové omezení, ale je otázka, zda to bude stačit. Lyžařský areál v této nadmořské výšce potřebuje prakticky neustálé zasněžování, s tím jsou spojeny další vlivy na životní prostředí, například jde o vliv na spodní vody,“ řekl Jiří Řehounek ze sdružení Calla.

Kratochvíl však uvedl, že výroba sněhu nijak vodu nepoškozuje. Navíc roztátý sníh se opět vrátí do lipenské nádrže nebo do Vltavy. Skiareál Lipno patří mezi nejnavštěvovanější zimní střediska na jihu Čech. Momentálně provozuje více než 13 kilometrů sjezdovek a čtyři lanovky.

