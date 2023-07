Rozšíření cyklostezky v Hradci Králové vázne, na stavbě jsou chránění živočichové

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Leo-setä / Flickr.com Projektant cyklostezky podle radnice neudělal požadovaný hydrogeologický průzkum. Z podzemní vody vzniklé tůně pak obsadili skokani, ropuchy a čolci. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Stavba důležitého úseku cyklostezky na okraji městských lesů v Hradci Králové vázne. Na jaře staveniště zatopila voda, a následně se na něm rozmnožili různí zvláště chránění živočichové. Od té doby stavba za téměř osm milionů korun stojí. V červnu radnice požádala krajský úřad o výjimku, aby mohla pokračovat ve stavbě v lokalitě s chráněnými živočichy. Město nevylučuje, že bude muset projekt přepracovat a znovu vypsat soutěž na stavební firmu, uvedl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Úsek cyklostezky, jehož stavbu město chystalo několik let, je mezi vstupem do lesů u Zděné boudy a lesním hřbitovem. Dosud trasu musejí cyklisté a bruslaři zdolat s velkou opatrností po úzké silnici zvané Hradečnice společně s auty a autobusy městské hromadné dopravy. Cyklostezka bude dlouhá 800 metrů a široká tři metry a povede souběžně se silnicí. Podle původních plánů měla být hotová už letos na jaře.

Projektant cyklostezky podle radnice neudělal požadovaný hydrogeologický průzkum. Z podzemní vody vzniklé tůně pak obsadili skokani, ropuchy a čolci. "Naše současná situace je značně nepříjemná, ale rozhodně to není neřešitelný problém. V první řadě musíme počkat na stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny (krajského úřadu). Poté uvidíme, jak budeme dál postupovat," uvedl Řádek.

V případě vydání výjimky bude moci město pokračovat ve stavbě. "Může se ale také stát, že s ohledem na výskyt chráněných živočichů bude třeba provést terénní opatření, což by v krajním případě znamenalo přepracování projektu a soutěžení nového zhotovitele," sdělil Řádek. Míní, že stanovisko krajského úřadu by radnice mohla mít do konce srpna. Rozhodnutí kraje ovlivní i to, o kolik bude stavba cyklostezky dražší.

Zdržení stavby využila radnice podle Řádka k jednáním se společnostmi ČEZ a Cetin, jejichž kabely měly k lesnímu hřbitovu v budoucnu vést na druhé straně Hradečnice. Cílem města je, sloučit stavby cyklostezky i sítí, aby kabely vedly pod připravovanou cyklostezkou, a nemusely se tak v původní kabelové trase kácet stromy. Sítě k lesnímu hřbitovu radnice potřebuje proto, že má v plánech rozvoj hřbitova, včetně postavení obřadní síně.

Na stavbu cyklostezky má radnice dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. "Uvidíme, jak se současný stav podaří s podmínkami dotace sladit. Prozatím jsme úspěšně požádali o prodloužení termínu," uvedl Řádek.

Městské lesy na jihovýchodním okraji Hradce Králové mají rozlohu 3800 hektarů a slouží hlavně k rekreaci obyvatel. Ročně je navštíví asi milion lidí. Při rekreaci v lesích lidé kromě okruhu pro bruslaře a cyklisty mohou navštívit pohádkové stezky, přírodní posilovnu, rytířské hradiště nebo síťový park Na Větvi. Také mohou ve dvou oborách vidět divoká zvířata. Lesy spravuje městská společnost Městské lesy Hradec Králové.

reklama