Rybáři zatím vylovili z nádrže na Litoměřicku okolo šesti tun uhynulých ryb

Rybáři zatím vylovili z nádrže na Havraním ostrově v Lovosicích na Litoměřicku okolo šesti tun uhynulých ryb, které nepřežily kvůli nedostatku kyslíku. Hasiči na místě nadále vodu provzdušňují plovoucím čerpadlem, hladina kyslíku se však drží pod kritickými hodnotami. Škody budou dosahovat ke stovkám tisíc korun, řekl mluvčí Českého rybářského svazu Jan Skalský.

Úhyny velkého množství ryb rybáři pozorovali od pondělí. Odebrané vzorky vody a bahna žádné škodlivé látky podle vyjádření hasičů neprokázaly. Skalský uvedl, že za úhynem stojí teplo, následné ochlazení s deštěm a s ním i změna tlaku a úhyn sinic, které klesly na dno a kyslík spotřebovaly.

"I přesto, že byla snaha provzdušňovat vodu čerpadly, tak hladina kyslíku je hluboko pod kritickou hranicí, takže voda tou souhrou okolností skončila prakticky úplně bez kyslíku," popsal Skalský. Podobný jev podle něj zaznamenali rybáři také na jiných nádržích, kde se však hladina kyslíku ustálila.

Souhrnnou škodu dosud rybáři vyčíslenou nemají, půjde ale o stovky tisíc korun. Do kafilérie zatím zamířil jeden kontejner s více než čtyřmi tunami uhynulých kusů, v dalším jsou zhruba dvě tuny ryb. Šlo o sumce, mezi nimi i trofejní kusy, kapry, dravé ryby či candáty. "Co je velká škoda, bylo tam velké množství candáta ročka. Ten candát byl schopen se tam vytřít a přivést na svět novou generaci," uvedl Skalský.

Ryby se do nádrže dostávají přirozenou cestou při vyšší hladině z řeky Labe. Podle mluvčího je nádrž situovaná jako slepé rameno, tím je i hůře dostupná. "Takže i ta likvidace byla poměrně náročná, protože na ten ostrov se lze normálně dostat pouze lodí," podotkl Skalský. Rybáři tak k vodní ploše dojíždějí s vaničkami, do kterých následně přendavají uhynulé ryby a poté je svážejí do kontejneru na břehu řeky. Proto je komplikovanější i osazení nádrže novými rybami, dodal Skalský.

