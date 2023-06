S čištěním odpadních vod a ochranou proti povodním pomohou nové dotace MŽP

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | hxdyl / Shutterstock

S čištěním odpadních vod, vodárenskými systémy i ochranou proti povodním pomůžou obcím nové dotace Operačního programu Životní prostředí. Dotace jsou určené pro obce i vodohospodáře z veřejného sektoru, příjem žádostí se otevře postupně od konce srpna, informovalo ministerstvo životního prostředí (MŽP) v tiskové zprávě

Dotace jsou určené pro obce i vodohospodáře z veřejného sektoru, kteří se rozhodnou budovat nebo modernizovat zásobování pitnou vodou. Na kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovody a úpravny vody dá MŽP čtyři miliardy korun, 250 milion korun míří na projekty monitorovacích a výstražných protipovodňových systémů.

"Prostředky z evropských, ale i národních zdrojů investujeme do vodohospodářské infrastruktury dlouhodobě. Obcím tak pomáháme realizovat náročné investice, do kterých by se jinak nepustily. Vždy byly mezi žadateli populární, a i nyní předpokládáme, že o ně bude velký zájem," řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Výzva nabídne dvě miliardy korun na výstavbu centrálních i decentralizovaných čistíren odpadních vod, jejich intenzifikaci a také na výstavbu či dostavbu kanalizace. Žádosti bude možné podávat od 30. srpna do 30. září 2023. Tato výzva je soutěžní, žádosti se budou hodnotit v jednom soutěžním kole.

Další výzva se zaměřuje na stavbu čistíren odpadních vod a kanalizace za účelem nového napojení obyvatel na vyhovující čistírnu. Dotaci získají všichni žadatelé, kteří splní podmínky výzvy a získají daný bodový standard s ohledem na technickou kvalitu a ekologický přínos projektu. Žádosti se budou přijímat od 6. září do 31. října 2023. Výzva může být z důvodu převisu žádostí ukončena dříve.

Třetí výzva je určena na zlepšení dodávek pitné vody, zejména na podporu výstavby vodovodních řadů a vodovodních přivaděčů. Žádosti bude možné podávat od 30. srpna do 30. září 2023. Míra podpory na vodohospodářské projekty bude až 70 procent.

Poslední výzva se zaměřuje na preventivní opatření proti povodním a suchu, zahrnuje vybudování a rozšíření monitorovacích, předpovědních a výstražných systémů. Žádosti je možné podávat od 28. června do 15. prosince 2023.

