Samosprávy i vysoké školy dostanou dotace na vozidla na alternativní pohony

Města, obce, další veřejné subjekty a nově i vysoké školy si budou moci výhodně pořídit vozidla na alternativní pohon. / Ilustrační foto

Města, obce, další veřejné subjekty a nově i vysoké školy si budou moci výhodně pořídit vozidla na alternativní pohon. Ministerstvo životního prostředí počtvrté za sebou nabídne přes Státní fond životního prostředí 100 milionů korun na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi, přispěje také na dobíjecí stanice pro elektromobily. Resort o tom informoval ve včerejší tiskové zprávě.

V Národním programu Životní prostředí ministerstvo od roku 2016 vyhlásilo tři dotační výzvy. Fond přijal 528 žádostí s požadavkem na 213 milionů korun, uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Díky dotacím je podle něj v Česku o 768 více vozidel na alternativní pohon: 570 elektromobilů, 173 vozidel na stlačený zemní plyn (CNG), 20 hybridních automobilů a pět plug-in hybridů, tedy vozů s více pohonnými jednotkami, jež mají elektrický pohon a lze je dobíjet z externího zdroje. Právě na tyto čtyři typy alternativních pohonů lze příspěvek získat.

Proti minulosti je v nové výzvě doplněna podpora nákladních vozidel od 3,5 tuny do 12 tun na elektro pohon s dotací jeden milion korun. U ostatních kategorií vozů a typů pohonů zůstává podpora podobná jako v minulé výzvě, od 30.000 do milionu korun. Podpora může dosáhnout až 40 procent celkových výdajů.

Dotace lze uplatnit jak na nákup nových vozidel, tak na pronájem vozidel formou operativního leasingu. Spolu s nákupem podpoří resort i pořízení chytrých dobíjecích stanic pro elektricky poháněná vozidla, takzvané smart wallboxy.

Státní fond životního prostředí bude přijímat žádosti od 17. února do 31. října letošního roku nebo do vyčerpání alokace. Vozidla musí být pořízena nejpozději do konce roku 2021.

