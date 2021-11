Saúdská Arábie čelí obvinění, že schválně podrývá dohodu na klimatické konferenci

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | COP26 / Flickr Podle zkušených vyjednavačů rozvíjí saúdskoarabský tým poměrně složité plány na poštvání různých skupin států proti sobě s cílem zablokovat přijetí konečné dohody, která by svět nasměrovala od fosilních paliv.

Saúdskoarabský ministr energetiky princ Abdalazíz bin Salmán dnes rozhodně odmítl množící se obvinění mezi vyjednavači a pozorovateli na klimatické konferenci v Glasgow, podle nichž se delegace zastupující největšího světového producenta ropy snaží svými návrhy a jednáním schválně podrývat dosažení dohody na nových klimatických cílech. Podobné chování lze přitom podle zástupců nevládních organizací pozorovat také například u Ruska či Austrálie, které nadále spojují svou budoucnost se závislostí na uhlí, ropě a zemním plynu, napsala agentura AP.

Saúdskoarabský tým třeba přišel v Glasgow s návrhem, aby jednání končila každý den v 18:00 místního času, ačkoliv se rozhovory pravidelně protahují dlouho do noci. Podle zkušených vyjednavačů rozvíjí rovněž poměrně složité plány na poštvání různých skupin států proti sobě s cílem zablokovat přijetí konečné dohody, která by svět nasměrovala od fosilních paliv.

"To, co jste slyšeli, jsou falešná obvinění, podvody a lži," řekl Abdalazíz novinářům na otázku ohledně toho, zda se saúdskoarabská delegace snaží zablokovat ujednání, jež by zasáhla poptávku po ropě. Dodal, že dobře spolupracují s šéfem klimatické konference i dalšími.

Navzdory snahám o diverzifikaci své ekonomiky polovina příjmů Saúdské Arábie stále pochází z prodeje ropy. Královská rodina je díky ní bohatá a stabilní, píše AP. Asi polovina všech zaměstnanců v Saúdské Arábii pracuje ve veřejném sektoru a jejich platy jsou z velké části pokryty výnosy z ropy.

Ačkoliv se saúdskoarabští vůdci na mezinárodní scéně veřejně staví za cíle na snížení emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů, dávají zároveň najevo, že hodlají těžit ropu tak dlouho, dokud po ní bude poptávka.

Výkonná ředitelka organizace za ochranu životního prostředí Greenpeace Jennifer Morganová se proto domnívá, že ostatní světoví vůdci musí "izolovat saúdskoarabskou delegaci", pokud chtějí dosáhnout na konci dvoutýdenní konference smysluplné a ambiciózní dohody.

V podobné situaci jako Saúdská Arábie se však nachází do určité míry také další státy, jako například Rusko nebo Austrálie. Čína, která je největším znečišťovatelem ovzduší na světě, také tvrdí, že nemůže přejít k bezemisní ekonomice tak rychle, jak požadují západní státy. Kritiku expertů si vysloužily i USA, jejichž prezident Joe Biden na konferenci hovořil o ambiciózních cílech, jeho vláda se však nepřipojila k mezinárodnímu závazku k odklonu od uhlí nebo snížení těžby ropy.

Někteří vysocí činitelé již nyní varují před možným neúspěchem letošní konference a vyhlížejí další setkání. Egypt dnes oznámil, že bude hostitelem konference COP s pořadovým číslem 27, která se odehraje příští rok v rudomořském letovisku Šarm aš-Šajch. V roce 2023 se pak lídři sejdou ve Spojených arabských emirátech (SAE), oznámil dnes dubajský vládce šajch Muhammad bin Rašíd Maktúm.

