Šéf britské agentury životního prostředí: Lidé jsou moc citliví k původu pitné vody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos "Musíme změnit způsob, jakým lidé uvažují o vodě, a považovat ji za vzácný zdroj, nikoli za zboží zdarma. Musíme si uvědomit, odkud voda pochází: když otočíme kohoutkem, to, co z něj teče, začalo v řece, v jezeře nebo v podzemí," napsal Bevan.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Britové by měli přestat být tak citliví v otázce pitné vody a přijmout fakt, že bude míchaná s vyčištěnou odpadní vodou. V článku otištěném v The Sunday Times to napsal šéf britské Agentury pro životní prostředí (EA) James Bevan. Je podle něj také nutné přestat se na vodu dívat jako na něco, co je zdarma, ale považovat ji za vzácný zdroj.

Materiál, jak změnit přístup k vodě, vyšel v době, kdy britské vodárenské podniky čelily obvinění, že pouští odpadní vodu do řek a do moře. Na množství splaškové vody v Lamanšském průlivu a v Severním moři pocházející z Británie si nedávno stěžovali i poslanci Evropského parlamentu.

V Bevanově článku stojí mimo jiné, že by Britové měli být méně citliví k tomu, jakou vodu pijí, byť by byla smíchána s vyčištěnou odpadní vodou. Podle Bevana je taková voda "naprosto bezpečná a zdravá, i když se to někomu nelíbí".

"Musíme změnit způsob, jakým lidé uvažují o vodě, a považovat ji za vzácný zdroj, nikoli za zboží zdarma. Musíme si uvědomit, odkud voda pochází: když otočíme kohoutkem, to, co z něj teče, začalo v řece, v jezeře nebo v podzemí," napsal Bevan.

V doporučeních, jak vodou šetřit, stojí, že je lepší se sprchovat než si napouštět vanu, pouštět myčky a pračky, až když jsou zcela naplněné, zastavovat vodu při čištění zubů, postarat se o opravu úniků vody v rozvodech v domácnostech a zalévat dešťovou vodou, ne z hadic. Tráva podle něj vodu nepotřebuje.

"Součástí řešení je upravit vodu, která projde čističkami, a vrátit ji zpět do řádu pitné vody - je naprosto zdravá a bezpečná. Je třeba skoncovat s přecitlivělostí pokud jde o to, odkud voda pochází," napsal Bevan.

reklama