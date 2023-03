Šéf firmy Iveco považuje normu o emisích vozidel Euro 7 za naprostou hloupost

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Za "naprostou hloupost" považuje generální ředitel italské firmy na výrobu nákladních aut a autobusů Iveco nařízení o emisích vozidel Euro 7. Norma má od roku 2025 zpřísnit emisní limity znečišťujících látek, včetně oxidů dusíku a oxidu uhelnatého, pro vozidla v EU. Informovala o tom agentura Reuters.

Šéf podniku Gerrit Marx uvedl, že nařízení - jak je v současnosti navrženo - vyžaduje snížení emisí oxidu dusíku a pevných částic tak, že je to technicky neproveditelné. Úsilí k dosažení tohoto cíle bude podle něj obrovské a nebude mít návratnost.

Země EU a zákonodárci mají letos projednat návrh právních předpisů, který se bude týkat osobních aut a dodávek od 1. července 2025 a autobusů a nákladních vozidel o dva roky později. Navíc Evropská komise (EK) navrhuje přísnější limity emisí oxidu uhličitého (CO2) pro těžká nákladní auta. Podle těch by nová nákladní vozidla měla do roku 2040 snížit emise o 90 procent a všechny nové městské autobusy by měly mít do roku 2030 nulové emise.

Marx se domnívá, že pokud výrobci nákladních aut a autobusů musejí tak výrazně snížit emise, aby splnili legislativu, nedává smysl, aby v krátkodobém horizontu platila také norma Euro 7 stanovující přísné limity pro současné motory, která vyžaduje značné investice. Nová norma Euro 7 je podle něj naprostý nesmysl, který má kořeny v nefunkčním politickém systému 27 zemí bloku, ve kterém různí komisaři s různými politickými programy prosazují zákony, které si často odporují.

Marx se domnívá, že po skandálu s dieselovými motory se v Bruselu stalo přijatelným hanobit automobilový průmysl.

Iveco posuzuje dlouhodobě možnosti dekarbonizace a běžnou elektrifikaci nepovažuje za vhodnou technologii pro oblasti, jako jsou těžké nákladní vozy nebo autobusy na dlouhé trasy. Podle Marxe je rozumné, že v dlouhodobém horizontu éra spalovacích motorů skončí, ale způsob, jakým je to nyní celému průmyslu vnucováno, není správný.

Také šéf automobilky Stellantis Carlos Tavares označil část normy Euro 7, která zpřísňuje emisní limity aut se spalovacím motorem, za zbytečnou. Automobilové sdružení ACEA uvedlo, že norma zvýší ceny nových aut a nepřinese zamýšlený přínos pro životní prostředí.

