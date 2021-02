Selfie s gorilou horskou, ale bez roušky. Analýza snímků z Instagramu odhalila, že lidé neberou ohledy na zdraví vzácných lidoopů

Jirka Černý 27.2.2021 10:40 Reaguje na Břetislav Machaček

To znám :-)) takový jeliman nám jednou přebíral práci, zkušeností a Amériky měl že o tom nezavřel celou dobu hubu, říkal jsem si co jde všechno nasbírat za poznatky když někomu podává nářadí, protože na víc evidentně neměl. Vygradovalo to nějakou jeho nespokojeností a ať si nemyslíme že příště si vezme vybavení a vyleze si to do těch dvaceti metrů zkontrolovat, tak jsem ho ujistil že to není nutné a do deseti minut tu bude montážní plošina z druhého pracoviště, přišel vodopád výmluv a tak jsem začal na té kontrole trvat protože takové osočování si nenechám líbit, byl bledej jak nejčistší křída. No stejně se z tohoto vykecal ale byl dokonce zakázky klid.

