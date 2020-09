Senátoři podpořili vládní kritiku razantních změn v zemědělství

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Chafer Machinery / Flickr Cílem strategie je podle návrhu zajistit, aby potravinový řetězec měl neutrální nebo pozitivní dopad na životní prostředí.

Senátoři se shodli s vládou na kritice záměru Evropské komise, která chce kvůli zavedení udržitelného potravinového systému omezit v Evropě razantně používání hnojiv nebo léků pro zvířata. Ministerstvu zemědělství vadí, že Evropská komise nebyla schopna předložit dopady svého návrhu. Se senátory z evropského výboru se v úterý shodlo na tom, že cíle návrhu jsou ambiciózní a že Evropská komise nemá jak přimět producenty potraviny mimo EU, aby se k nim připojili.

Evropská komise chce, aby státy EU do deseti let omezily používání pesticidů na polovinu, stejně jako užívání antimikrobiálních látek pro hospodářská zvířata. O pětinu by se mělo snížit používání hnojiv. Podle senátorů i vlády ale nelze tato opatření zavádět plošně a bez znalosti podmínek v jednotlivých zemích, které se liší.

Česko podle ministerstva zemědělství na rozdíl od některých jiných zemí snížilo v uplynulých letech používání pesticidů o 27 procent. Další razantní omezování by podle ministerstva mělo vliv na produkci ovoce a zeleniny. Podobně antimikrobiotika se v letech 2008 až 2018 omezila o 50 procent a další snížení na polovinu by nebylo možné bez redukce chovu skotu skotu o 20 až 40 procent.

Komise by podle senátora Petra Orla (za Zelené) měla zohlednit podmínky v jednotlivých členských státech, neboť každá země má jinou strukturu pěstovaných plodin s ohledem na přírodní podmínky. Předseda výboru Václav Hampl z klubu KDU-ČSL prosadil doporučení, aby Evropská komise svou strategii prosazovala v obchodních dohodách s nečlenskými státy.

Cílem strategie je podle návrhu zajistit, aby potravinový řetězec měl neutrální nebo pozitivní dopad na životní prostředí. Komise chce rovněž zachovat dostupnost potravin a současně vytvářet spravedlivější ekonomickou návratnost v dodavatelském řetězci.

