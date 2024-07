Severočeská firma CS-Beton přeměňuje odpad v materiál pro výrobu

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | annawaldl / pixabay.com Ilustrační foto

Společnost CS-Beton, která vyrábí betonové prvky pro zahradní architekturu a dopravní stavby, začala využívat vlastní odpad při výrobě. Slouží k tomu drticí linka za deset milionů korun. Investice míří také do snížení energetické náročnosti, podnik kromě jiného instaluje fotovoltaické panely na střechy. Pokles na stavebním trhu zaznamenala firma loni, kdy tržby meziročně klesly zhruba o 400 milionů korun na 1,8 miliardy korun, řekl ředitel společnosti Josef Matějka.Při výrobě vznikají vadné kusy, které doposud vozily kamiony na skládkování mimo závod ve Velkých Žernosekách na Litoměřicku. Průměrně takto měsíčně vznikne 1000 tun odpadu.

Drticí linka veškeré zbytky z výroby, vadné výrobky či produkty znehodnocené při manipulaci zpracuje na granulované kamenivo. Recyklát je znovu použitelný jako vstupní surovina. "V tuto chvíli vzniklý materiál prodáváme. Do budoucna uvažujeme o jeho využití v naší vlastní produkci, například ve ztraceném bednění," uvedl Matějka.

Technologie je v provozu několik týdnů. "Skládkujeme už pouze nezbytně nutný domovní odpad, což je maximálně jeden kamion za měsíc," uvedl Matějka. Další investici do výroby teď podnik připravuje, plánuje výměnu nejstaršího výrobního stroje.

Výrobní závody má firma, která začínala v roce 1992 u Žernoseckého jezera se dvanácti zaměstnanci, také v Lužci nad Vltavou ve Středočeském kraji a Grygově u Olomouce. Zaměstnává 520 lidí.

Do konce roku chce instalovat na střechy všech tří závodů fotovoltaické elektrárny. Elektřina ze slunce pokryje čtvrtinu spotřeby firmy, což představuje roční úsporu 4,4 milionu korun.

Ve Velkých Žernosekách se podnik nadále zaměřuje na zahradní architekturu. Produkty zákazníkům představuje v tzv. Parku inspirace u jezera, kolem kterého vede cyklostezka Labe. "Každoročně ho navštíví desetitisíce lidí z celé republiky. Zájemci si mohou ověřit, jak vypadají výrobky použité v konkrétním chodníku, opěrce nebo terase," uvedl Matějka.

Ve stavebnictví vnímá firma od loňského roku útlum. V covidových letech naopak byla poptávka velmi vysoká, protože lidé zůstávali doma a zvelebovali si své nemovitosti. S poklesem poptávky se společnost podle jednatelky Petry Čopové vyrovnala díky dřívější akvizici závodů, které se zaměřují na velké liniové dopravní stavby a kanalizaci. Oba podniky byly podle Matějky v dezolátním stavu.

"První tři roky jsme se primárně věnovali obnově, za poslední dva roky se už objem výroby zvýšil na dvojnásobek," uvedl Matějka. V současnosti firma dokončuje renovaci střech těchto závodů, v plánu je zateplení a instalace fotovoltaických elektráren.

Z celkové produkce zhruba 20 procent míří na zahraniční trhy, a to na Slovensko, do Maďarska, Rakouska a v poslední době také do Německa.

