Sinice jsou pouze znakem špatné kvality vody. Jejich přemnožení je chyba člověka

Sinice ve vodě jsou spíše obecný ukazatel špatné kvality vody. Za jejich přemnožení může převážně lidská činnost, kdy člověk vykonává takzvaně svoji potřebu do vody, řekl v rozhovoru s ČTK Jan Kaštovský z katedry botaniky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Podle něj mezi lidmi kolem sinic panuje zbytečná hysterie. Hygienici k dnešnímu dni zakázali koupání v osmi lokalitách napříč Českem.Situace se sinicemi se v Česku podle odborníka v čase nezhoršuje a nedějí se zběsilé změny. "Sinice mají rády teplé počasí. Výkaly a odpad ve vodě pro ně navíc funguje jako hnojivo a poté dochází k jejich přemnožení, které se nazývá vodní květ. Ten je sice hnusný, ale není nijak zvlášť nebezpečný. Hygienici ve vodě zakazují koupání víceméně z opatrnosti," uvedl Kaštovský.

Sinice obsahují toxiny, nicméně Kaštovský podotkl, že na základě studií je jen malá část lidí, kteří jsou na sinice skutečně citliví a alergičtí. "Zabilo by vás to pouze v případě, že byste takovou vodu pili celý život. Když se vykoupete ve vodě s přemnoženými sinicemi, tak se vám udělá špatně a pozvracíte se, protože v té vodě neplavou jenom sinice, ale kde co," míní.

Citlivé osoby mohou mít z koupání ve vodním květu zánět spojivek nebo alergici mohou dostat kožní vyrážku. Avšak primární příčinou nejsou pouze sinice, ale obecně špinavá voda. Vodní květ je podle Kaštovského hlavně příznak špinavé vody, kde mohou být i jiné závadné organismy či látky.

"Teoreticky sinice tvoří toxické látky a samozřejmě to může mít nějaký efekt na pokožku, když je jich velká akumulace či u citlivějších lidí způsobit alergickou reakci. Mezi lidmi se to ale občas vnímá tak, že by je sinice mohly zabít, což je přehnané. V porovnání s jinými možnostmi je úmrtí zapříčiněné sinicemi minimální," řekla ČTK Markéta Bohunická z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové.

Sinice jsou podle Kaštovského démonizované. "Jsou součástí ekosystému a jejich přemnožení je chyba člověka. Toxiny sinic člověku navíc neprojdou kůží, musí se té vody napít. Hygienické instituce mají také tabulky, kde je zaznamenané množství infekčních onemocnění z prvoků a bakterií ve vodě. Těch jsou stovky ročně, u sinic je tam spíše otazník," řekl.

Kaštovský připomněl případ, kdy před pár lety média psala zprávy o umírání slonů v Botswaně na otravu ze sinic. Později se ale ukázalo, že se jednalo o bakteriální onemocnění.

Sinice jsou fotosyntetizující bakterie. Historicky se na planetě postaraly o kyslík v atmosféře. Byly první organismy s fotosyntézou a rostliny v současnosti fungují, protože v sobě mají bývalou sinici jako symbionta, který se nazývá chloroplast.

Někteří lidé sinice také dobrovolně jedí. Doplněk stravy, který nabyl popularity v posledních letech, zvaný spirulina, který se prodává v podobě tablet či prášku, je sinice s obsahem několika aminokyselin.

V České republice existuje asi 400 druhů a jen přibližně 20 z nich tvoří vodní květ. Většina z nich žije jinak, člověka nijak neovlivňují a ani je nevidí.

Podle Bohunické mají výjimečné adaptační vlastnosti díky svému dlouhému vývoji, které mohou mít významný vědecký přínos.

