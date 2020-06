Skupina ústeckých zastupitelů bude pracovat na zlepšení zoo

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | L.Miguel Bugallo Sánchez / Wikimedia Commons Předchůdcem současné zoologické zahrady byla soukromá ptačí rezervace, kterou pod názvem Lumpepark založil ústecký podnikatel a obchodník s železářským zbožím Heinrich Lumpe.

Upravit nedávno schválený plán rozvoje ústecké zoologické zahrady má pracovní skupina, jejíž vznik schválilo ústecké zastupitelstvo. Plán rozvoje zoo do roku 2035 zastupitelé schválili loni v prosinci. Je podle nich prvním krokem k obnově plného členství ústecké zoo v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Pracovní skupina vznikla jako reakce na oponentní posudek na generel rozvoje zoo od ředitele pražské zoo Miroslava Bobka.

Ústecká zoo loni neuspěla v kontrole EAZA a má pozastavené členství na dva roky. Do té doby musí opravit některé expozice. Bobkův oponentní posudek ale podotýká, že Ústí nad Labem nemá potenciál ani peníze na výstavbu nezbytných chovných zařízení. Zoo se podle posudku zaměřuje na chov mnoha náročných exotických zvířat, jako jsou sloni, žirafy nebo opice a Bobek místo toho navrhl věnovat pozornost exotickému ptactvu a doporučil přepracování generelu. "Není dostačující pro zodpovědné rozhodování politické reprezentace," uvedl ředitel v závěru.

Pracovní skupina, která bude nyní o úpravách jednat, se skládá ze zástupců všech klubů a v jejím čele stojí radní Eva Nováková (ANO). V Ústí vládne koalice ANO, UFO, ODS a PRO Zdraví a Sport, která má těsnou většinu 19 hlasů v zastupitelstvu o 37 členech. V opozici zůstalo ve volbách druhé hnutí PRO! Ústí a dále Vaše Ústí, KSČM a SPD.

Podle opoziční zastupitelky Karolíny Žákovské (PRO! Ústí) je zahrada kulturním dědictvím města. "Je to místo, které definuje naše město," uvedla Žákovská s tím, že by se měla mezi zastupiteli hledat shoda, jak zoo podpořit. Podle ní by bylo dobré se zaměřit na to, jaká zvířata si zoo nechá, která budou pro návštěvníky lákadlem, a to i s ohledem na jejich finanční náročnost.

Předchůdcem současné zoologické zahrady byla soukromá ptačí rezervace, kterou pod názvem Lumpepark založil ústecký podnikatel a obchodník s železářským zbožím Heinrich Lumpe. Uznávaný amatérský ornitolog odkoupil v roce 1908 od obce pozemky o rozloze 3,5 hektaru v prostoru bývalé cihelny na jihovýchodním svahu Mariánské skály a založil zde park na ochranu ptactva. Nyní zoo chová 204 druhů zvířat ve více než tisíci exemplářích. Řada z nich je velmi vzácných. Mnoho druhů se podařilo odchovat, například levharty mandžuské, irbise, nosorožce a jiné.

