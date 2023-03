Slaný spustí obnovu Slánské hory - přírodní památku a symbol města

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Miaow Miaow / Miaow Miaow / Wikimeda Commons Na hoře jsou tři velké dřevěné kříže vztyčené v roce 1662. Nejsou původní, v minulosti byly několikrát obnoveny. Nahradit by je měly kříže kovové. Po odstranění náletových dřevin měly být po letech opět vidět.

Slaný na Kladensku letos spustí obnovu Slánské hory, která je přírodní památkou a symbolem města. Cílem je podpora původní flóry a lepší zpřístupnění hory. Příští rok by měla být instalována i naučná stezka v novém provedení, které by mělo více odolávat vandalismu než současné cedule, řekl místostarosta Slaného Pavel Rubík (za ODS).

Podle odborníků na přírodu má být Slánská hora hlavně skalní stepí s teplomilnou květenou, které vadí stín. Po úpravách by zdejší flóra měla výrazně lépe prosperovat. Kořeny stromů a keřů také rozrušují skalní části. "Chceme vykácet částečně zeleň, která ničí skály, a vymýtit všechny invazní dřeviny, která tam nemají co dělat," uvedl Rubík. Zároveň podle něj zůstanou zachované významné stromy a místa, kde hnízdí ptáci.

Přerůstající stromy a keře také ztěžují cestu na horu. Kromě jejich prořezů by měly být opraveny povrchy cest a obnoveny vyhlídky.

První část prořezávání nemocných, suchých a nebezpečných stromů začne už v březnu. Město také požádá o evropskou dotaci, která by měla pokrýt 90 procent z předpokládaných třímilionových nákladů. Na podzim je naplánováno kácení v severních skalách. Nové vybavení naučné stezky by měla příští rok též pokrýt z větší části evropská dotace, zde náklady dosáhnou zhruba pěti milionů korun. Na panelech by měl být kromě základních informací i QR kód, po jehož načtení se zájemcům v mobilu ukážou podrobné informace.

Na hoře jsou tři velké dřevěné kříže vztyčené v roce 1662. Nejsou původní, v minulosti byly několikrát obnoveny. Nahradit by je měly kříže kovové. Po odstranění náletových dřevin měly být po letech opět vidět. Kříže dal osadit hrabě Bernard Ignác z Martinic. Symbolizují utrpení místních za třicetileté války.

Slánská hora představuje lokální přírodní dominantu s čedičovými skalami. Je pozůstatkem sopečné činnosti a podle legendy je město pojmenované po prameni, který vyvěral na úpatí hory. Jeho voda prý byla dříve slaná.

