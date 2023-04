Slévárna Heunisch musí snížit emise na třetinu, potvrdil to krajský soud

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Brněnská Slévárna Heunisch musí na třetinu omezit emise způsobující zápach. Rozhodnutí jihomoravského krajského úřadu, které dříve potvrdilo ministerstvo životního prostředí, nyní potvrdil i Krajský soud v Brně, který zamítl žalobu slévárny. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na úřední desce soudu. Firma nyní může podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Mluvčí slévárny Kateřina Svobodová ČTK řekla, že firma se k rozhodnutí vyjádří až poté, co se seznámí s obsahem odůvodnění.

Na zápach ze slévárenské výroby si opakovaně stěžovali v posledních letech obyvatelé okolních čtvrtí. Podle protestujících, kteří sepsali i petici adresovanou na MŽP, se zápach ze slévárenské výroby objevil přibližně před čtyřmi lety a souvisí se změnou technologie výroby. Slévárna v minulosti argumentovala tím, že nepřekračuje žádné limity stanovené pro hutní výrobu, nepopřela ale, že při její činnosti vzniká zápach.

Soudem potvrzené rozhodnutí podle jihomoravského krajského úřadu zpřísňuje četnost měření emisí, stanovuje závazné termíny pro dokončení úprav technologií nebo povinnost výrobní prostory stavebně uzavřít tak, aby správně fungovala vzduchotechnika a pachově problémové látky mohly být účinně omezeny. "Všechny nové povinnosti a podmínky provozu by se měly provádět v etapách v co nejkratším čase. Následovat by měly průběžné zkoušky a měření emisí tak, aby nejpozději od 1. května 2023 zápach lidi v obytných zónách jihovýchodní části města Brna (okolí Juliánova, Líšně, Vinohrad, Slatiny) neobtěžoval," uvedl úřad.

Protesty obyvatel z okolních čtvrtí vedly k tomu, že Jihomoravský kraj stanovil nové podmínky pro provoz slévárny. Mimo jiné jde o přísnější limit pro těkavé organické látky a častější měření emisí, a to i u deseti nových látek, které se v žádné jiné slévárně neměří. Emise by měly klesnout na třetinu. Proti tomuto rozhodnutí se slévárna odvolala k ministerstvu životního prostředí, to ale dalo loni v červenci zapravdu krajskému úřadu.

Slévárna se bránila podáním žaloby, kterou napadla rozhodnutí ministerstva životního prostředí. Soud nyní žalobu zamítl, už dříve přiznal žalobě odkladný účinek, dosud tedy nařízené povinnosti nebyly vymahatelné, pravomocným rozhodnutím ale odkladný účinek končí.

Loni na podzim začala slévárna jednat se zástupci petičního výboru. Tento výbor zastupuje lidi z okolních městských částí, kteří si stěžovali na zápach ze slévárenského provozu. Obě strany za sebou mají dvě schůzky, další bude následovat v červnu. Zároveň slévárna testuje různé způsoby snižování zápachu z výroby.

