Sněmovna schválila posun termínu vyřazování emisních povolenek o pět měsíců

Firmy budou moci vyřazovat emisní povolenky za emise, které vypustily do ovzduší v předchozím roce, až k 30. září a nikoli k 30. dubnu jako dosud. Jde současně o termín, do kdy musí firmy příslušné množství povolenek nakoupit. Firmy tak budou moci jejich nákup rozložit do delšího období. Cena povolenek je jedním z faktorů, které se promítají do cen energií. Posun termínu o pět měsíců včera ve zrychleném režimu již v prvním čtení schválila Sněmovna. Příslušnou novelu zákona nyní musí ještě projednat Senát.

S návrhem odložit datum z 30. dubna na 30. září přišla ve Sněmovně skupina koaličních poslanců, k nimž se připojili i dva poslanci ANO. Reagovali tak na novelizaci evropské směrnice, která termín posouvá. "Podniky tak budou moci jejich nákup rozložit do delšího časového období, což bude mít pozitivní vliv na jejich tok hotovosti," stojí v důvodové zprávě.

Předkládající poslanci však poukazují na to, že příslušný zákon, který by změnu zavedl do české legislativy, sice ministerstvo životního prostředí připravilo, ale vláda ho nestihne předložit včas. Firmy by tak musely nakupovat povolenky a vyřazovat již k letošnímu 30. dubnu.

Emisní povolenky nakupují elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouštějí do ovzduší skleníkové plyny, například oxid uhličitý. Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentního množství jiného plynu. Povinnost vyřadit emisní povolenky v množství odpovídajícím vypuštěným emisím ukládá dotčeným firmám zákon.

Evropský systém obchodování s emisemi je hlavním nástrojem EU pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise. Letošní výnosy z povolenek by podle odhadů měly činit přes 40 miliard korun.

