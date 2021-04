Soud: Stavitel horkovodu z Temelína nesmí nakládat s majetkem

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Richenza / Wikimedia Commons ČEZ vyhlásil v březnu nový tendr na dostavbu horkovodu. Po úpadku Tenzy, která horkovod stavěla od března 2019, zbývá dokončit 11 z 26 kilometrů. Nového dodavatele stavby za více než 1,4 miliardy Kč chtějí energetici vybrat na podzim,

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Krajský soud v Brně vydal předběžné opatření, podle nějž firma Tenza, která stavěla horkovod z Temelína do Českých Budějovic, nesmí od 6. dubna nakládat s majetkovou podstatou. Toto právo přejde ke stejnému dni na insolvenčního správce. O předběžné opatření požádala firma sama, protože není nikdo, kdo by chtěl být od zmíněného data v jejím představenstvu. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Tenza je od února v úpadku.

ČEZ vyhlásil v březnu nový tendr na dostavbu horkovodu. Po úpadku Tenzy, která horkovod stavěla od března 2019, zbývá dokončit 11 z 26 kilometrů. Nového dodavatele stavby za více než 1,4 miliardy Kč chtějí energetici vybrat na podzim, řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Tenza zároveň jedná o tom, že by od ní převzala stavbu jiná firma.

Předběžné opatření zanikne ve chvíli, kdy soud rozhodne, jak se bude řešit úpadek Tenzy. Mimořádná valná hromada firmy v prosinci jmenovala všechny členy představenstva Tenzy do funkcí k 5. lednu a zároveň je z funkcí odvolala k 5. dubnu 2021. "V současné době není žádná kvalifikovaná osoba, která by byla ochotna přijmout funkci člena představenstva, a proto zde nebude od 6. dubna žádná osoba, která by dlužníka mohla zastupovat a nakládat s majetkovou podstatou," uvedl soud v odůvodnění.

To, že nebude nikdo v představenstvu, může vést podle soudu k tomu, že se nebudou platit náklady na zabezpečení majetku, pohledávek, nebo k tomu, že se budou hradit pohledávky bez ohledu na jejich povahu a pořadí, v němž by se měly podle insolvenčního řízení uspokojit.

Subdodavatelská firma Tenzy, společnost MOTeC, vrejstříkuuvedla, že bez její účasti je vážně ohrožená dostavba dvou výměníkových stanic, jež jsou součástí horkovodu. MOTeC má technickou dokumentaci vázanou na montáž stanic. Podle informací firmy také ČEZ dosud neodstoupil od smlouvy s Tenzou. Firmě MOTeC dluží Tenza přes 25 milionů Kč.

"Možnosti dokončení blokových výměníkových stanic řešíme s vazbou na zahájené insolvenční řízení dodavatele Tenza," řekl ČTK Sviták. Potvrdil, že smlouvu s Tenzou ČEZ zatím nevypověděl. Tenza jedná o tom, že by od ní stavbu převzala jiná stavební firma.

Horkovod měl začít dodávat teplo do Českých Budějovic na přelomu loňského a letošního roku. Od konce loňského roku ale práce stojí. Tenza to zdůvodnila hlavně pandemií koronaviru a s tím spojeným odkladem plateb.

Problémy s insolvencí Tenzy mají také Teplárny Brno, pro které měla vyměnit parovody za horkovody. Projekt nedokončí. Problémy evidují i subdodavatelé Tenzy, podle ČT nedostali za horkovod zaplaceno asi 300 milionů Kč. ČEZ uplatňuje po firmě Tenza pohledávku přes miliardu Kč. Tenza dluží i bankám. Komerční banka eviduje pohledávky v řádech stovek milionů, jak vyplývá z insolvenčního rejstříku.

Temelínské teplo by mělo pokrýt 30 procent výroby tepla pro České Budějovice, zbytek zajistí teplárna z vlastních zdrojů.

reklama