Soud v Plzni zamítl žalobu proti výjimkám pro chráněné živočichy na D3

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | European Roads / Flickr Dálnice D3 (někdy zvaná Budějovická dálnice) je plánovaná a z části rozestavěná dálnice z Prahy přes Tábor a České Budějovice na česko-rakouskou hranici Dolního Dvořiště - Wullowitz, kde se má spojit s připravovanou rakouskou rychlostní silnicí S10.

Krajský soud v Plzni zamítl žalobu proti výjimkám pro zvlášť chráněné druhy živočichů pro výstavbu úseku dálnice D3 mezi Václavicemi a Voračicemi ve středních Čechách, označovaného číslem 304. Nevyhověl tak odpůrcům připravované stavby. Je to klíčové rozhodnutí po pěti letech od podané žádosti, na úseky dálnice 304 a 305/I o délce 33 kilometrů jsou tak kompletní doklady pro vydání územního rozhodnutí, uvedl na síti X generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

O výjimkách ze zákonné ochrany zvláště chráněných druhů živočichů na části středočeské dálnice D3 rozhodl plzeňský krajský úřad. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) jeho verdikt letos v lednu zrušilo, a podruhé tak vyhovělo odpůrcům trasy, kteří se proti výjimkám odvolali. Takto rozhodlo MŽP už v roce 2020. Důvodem byly nejasnosti týkající se například početnosti ohrožených druhů. Schvalovací proces tak nemohl pokročit k územnímu řízení.

O výjimkách z ochrany kvůli případné podjatosti Středočechů rozhodoval plzeňský krajský úřad. Udělil je pro všechny úseky stavby. MŽP jeho rozhodnutí zrušilo u tří z pěti chystaných etap, a to Jesenice-Jílové, Jílové-Hostěradice a Hostěradice-Václavice.

Trasa dálnice na jih Čech má své kritiky, například spolek Alternativa středočeské D3. Doporučují spíše zvýšit kapacitu silnice I/3 a budovat obchvaty měst. ŘSD a ministerstvo dopravy výhrady odmítají.

V provozu je 70 kilometrů D3, která má v budoucnu spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celou D3 z Prahy k hranicím včetně středočeských částí chce stát podle ministerstva dopravy dokončit do roku 2030, jihočeskou část do roku 2026.

