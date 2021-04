Soul možná vezme plán Japonska vypustit vodu z Fukušimy k mezinárodnímu soudu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Joe Moross / commons.wikimedia.org Japonsko tvrdí, že vypouštění vody z Fukušimy nebude mít příliš negativní dopady na životní prostředí. Oznámení Tokia podpořil i Washington. Voda, která byla použita pro ochlazování reaktorů poškozených přírodní katastrofou, je nyní v nádržích v areálu elektrárny.

Jižní Korea zvažuje, že by se obrátila na mezinárodní soud kvůli rozhodnutí Japonska, které chce do dvou let začít vypouštět do moře více než milion tun kontaminované vody z jaderné elektrárny Fukušima. Tu zničilo před deseti let silné zemětřesení a následná vlna cunami. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na jihokorejský prezidentský úřad.

Jihokorejský prezident Mun Če-in nařídil svým úředníkům, aby prověřili možnost postoupit případ Mezinárodnímu soudu pro námořní právo v Hamburku. Cílem Soulu je japonský plán zastavit, uvedl mluvčí jihokorejského prezidenta Kang Min-sok.

Tokio oznámilo svůj záměr vypustit kontaminovanou vodu z Fukušimy v úterý a jihokorejský prezident Mun při dnešní schůzce s japonským velvyslancem v Soulu Kóičim Aibošim vyjádřil z plánu velké obavy. Japonské oznámení již dříve vyvolalo rozhořčené reakce ekologických organizací, místních rybářů a také Jižní Koreje a Číny, které s Japonskem sousedí.

Japonsko tvrdí, že vypouštění vody z Fukušimy nebude mít příliš negativní dopady na životní prostředí. Oznámení Tokia podpořil i Washington. Voda, která byla použita pro ochlazování reaktorů poškozených přírodní katastrofou, je nyní v nádržích v areálu elektrárny, jejich kapacita však bude naplněna na podzim 2022. Japonci ji čistí pomocí filtračního systému, který odstraňuje většinu nebezpečného materiálu vyjma tritia - izotopu vodíku, jenž se těžko separuje a je pokládán za relativně neškodný.

