Soul zavádí testy na koronavirus i pro psy a kočky

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | norsez Oh / Flickr Případy nákazy psů a koček jsou ve světě poměrně vzácné a podle expertů je vysoce nepravděpodobné, že by psi nebo kočky mohli koronavirem nakazit člověka.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Úřady v jihokorejské metropoli Soulu oznámily, že město začne testovat na koronavirus také psy a kočky. Testována budou pouze zvířata, která se dostala do kontaktu s nakaženým člověkem a projeví se u nich příznaky nemoci covid-19 jako horečka či dýchací obtíže. Pokud vyjde u psa či kočky test pozitivní, bude muset zůstat 14 dní v domácí izolaci, napsal zpravodajský server BBC News.

Minulý měsíc byl zjištěn koronavirus u kotěte v jednom náboženském zařízení v jihovýchodním městě Čindžu. Jihokorejské zdravotnické úřady se domnívají, že se kotě nakazilo od matky s dcerou, které v zařízení pobývaly a měly pozitivní testy na virus.

Případy nákazy psů a koček jsou ve světě poměrně vzácné a podle expertů je vysoce nepravděpodobné, že by psi nebo kočky mohli koronavirem nakazit člověka. Proto není nutné, aby byla nakažená domácí zvířata posílána do izolačních center, uvedla představitelka úřadu pro kontrolu a prevenci nemocí Pak Ju-mi. Lidé, u nichž je v Jižní Koreji zjištěna nemoc covid-19, naopak do karanténních zařízení obvykle posíláni bývají - pokud u nich není nutná hospitalizace.

reklama