Spolek arboHELP prozkoumá rozsah poškození dřevin v tornádem zasažených obcích

Jirka Černý 28.7.2021 20:55

Stabilizační řez už provedlo tornádo, teď to stačí začistit a počkat jak se s tím strom popere. Vzhledem k tomu jak to vše smetlo na čem chtějí dělat revize vazeb nebo co chtějí nově vázat? Nevím čím se liší mechanické namáhání stromů v Evropě od Ameriky kde s tím je spousta zkušeností. Mně to připadá jak v té pohádce: budeme dělat překladatele, ale u vás se mluví stejně jako u nás, tak to nikomu neříkejte.

