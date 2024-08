Spolek Čmelák dostal dotaci na přeshraniční ekologický projekt

Zdroj | Spolek Čmelák

Na přeshraniční ekologický projekt zaměřený na ochranu druhové rozmanitosti získal liberecký spolek Čmelák evropskou dotaci 33,5 milionu korun. Uskutečňovat ho bude společně s německým partnerem Naturschutzzentrum Erzgebirge, který působí v Krušných horách. Celkové náklady projektu jsou 2,64 mil eur (cca 66 mil. Kč), na české straně dotace z programu Interreg Česko - Sasko pokryje 90 procent nákladů a na německé 80 procent."Projekt zahrnuje aktivity spočívající v praktické péči o více než stovku lokalit v Libereckém a Ústeckém kraji a na německé straně Krušných hor, odborné konference, exkurze i nabídku akcí pro veřejnost," uvedl za spolek Čmelák Lukáš Ráček..

Cílem 3,5letého projektu je i výměna zkušeností a rozvoj spolupráce v oblasti praktické ochrany biodiverzity na obou stranách hranice. "Saský partner má dlouhodobé zkušenosti s managementem luk, obhospodařuje louky o rozloze kolem 220 hektarů, my zase máme více zkušeností s obnovou lesních, mokřadních a vodních ekosystémů. Spolupráce nám umožní předat si vzájemně zkušenosti s praktickou péčí o ohrožené biotopy a zvýšit naši kapacitu v oblasti ochrany biodiverzity do dalších let," uvedla ředitelka libereckého spolku Jana Bujoková.

Čmelák se zaměřuje na ochranu biodiverzity, zadržování vody v krajině nebo přeměnu smrkových monokultur už 30 let. Mezi jeho nejznámější projekty patří budování takzvaného Nového pralesa na Ještědu nebo obnova mokřadů u Jablonného v Podještědí. Tento bude pro něj výjimečný. "Jedná se zatím o náš největší projekt, který nám umožní více se věnovat ochraně přírody namísto neustálého shánění peněz z mnoha menších zdrojů," uvedl zakladatel Čmeláku Jan Korytář.

Příprava projektu trvala přes dva roky. "Ekologové museli zajistit souhlas vlastníků pozemků, na kterých budou prováděna potřebná opatření pro podporu biodiverzity, ale také získat úvěr na předfinancování projektu," dodal Ráček.

