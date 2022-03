Spolky v Ústeckém kraji nabízejí pomoc zvířatům ukrajinských migrantů

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | choco@Nerima / Flickr Ilustrační foto

Část Ukrajinců prchajících před válkou odchází ze svého domova také se svými domácími mazlíčky. Některé organizace v Ústeckém kraji se rozhodly nabídnout pomoc. Útulek AniDef na Teplicku například přijal psy migrantů, kteří nenašli bydlení, kde by zvířata mohla být s nimi. ČTK to řekla majitelka zařízení Kristina Nowakowska.

Zaměstnanci útulku se navíc vydali pro několik zvířat na polsko-ukrajinskou hranici. Podařilo se jim do České republiky přivézt devět psů a tři kočky. Ještě před odjezdem musel útulek vyřídit potřebnou administrativu, poté s pomocí dárců naplnil několik dodávek materiální pomocí. Zvířata po převozu musela do karantény a podstoupit veterinární vyšetření. Protože nemají své majitele, budou brzy nabídnuta k adopci.

Útulek by chtěl jet na hranici znovu, Státní veterinární správa ale vydala zákaz zvířata z Ukrajiny do České republiky dovážet, aby se zamezilo zavlečení nemocí přenosných na člověka. "Pokusíme se požádat o výjimku, abychom mohli přijmout další psy. Samozřejmě za dodržení karanténních opatření," uvedla Nowakowska.

Na pomoc zvířatům z válkou zasažené země vybírá útulek peníze. Do sbírky už přispělo 71 dárců, věnovali více než 60.000 korun. Z peněz chce AniDef hradit veterinární péči, krmivo či případný výcvik nebo socializaci. Samotný útulek přitom nedávno vykradl jeho bývalý zaměstnanec. Z kasiček si odnesl několik desítek tisíc korun. Nowakowska uvedla, že se díky lidem podařily vybrat peníze také na kamerový systém. "My jsme kamery chtěli v podstatě dělat stejně, ale říkali jsme si, že je to výhledově. Všechno špatné je k něčemu dobré, protože díky této události se na kamery vybralo," řekla Nowakowska a dodala, že krádež vyšetřuje policie.

Zvířatům z Ukrajiny pomáhá také například chomutovský spolek Bady. Vyhlásil materiální a finanční sbírku na pomoc uprchlíkům, kteří míří do Česka i se svými mazlíčky. Sběrná místa, kam mohou dobrovolníci přinášet granule, deky a další potřeby, jsou ve spolku Klubíčko v Chomutově v ulici 17. listopadu 5461 a na veterině U tlapiček v Jasmínové ulici 294/37 v Mostě. Peníze mohou dárci posílat na transparentní účet 2201260000/2010.

Veterinář Václav Žáček v Rumburku na Děčínsku zase nabízí mazlíčkům uprchlíků základní veterinární péči zdarma. "Nečipovaná zvířata čipujeme, očkujeme je proti vzteklině a případně jim vystavujeme pasy. Už u mě byla kočka a jeden pejsek a samozřejmě to měli zadarmo," řekl dnes ČTK veterinář. Zvířata nebyla zraněná ani nemocná, jejich majitelé je pouze nechali očipovat. "Nemocné zvíře samozřejmě také ošetříme, tam jsme domluveni, že pokud to bude něco závažnějšího, zaplatí se to z peněz vyčleněných na veterinární péči místního útulku, banality finančně řešit nebudeme vůbec," dodal Žáček.

